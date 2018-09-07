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Поклонская оконфузилась на похоронах главаря "ДНР" Захарченко (фото)

08:21, 07 сентября 2018
Курьёзы
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Поклонскую высмеяли за фото на похоронах Захарченко / фото facebook.com/aleksej.golobuckij

Нелегитимный депутат Госдумы, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская оскандалилась улыбкой у гроба ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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Этот момент попал на фото, на которое обратил внимание директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Няша даже над гробом Захарченко в мыслях шалит с Николаем ІІ", —подписал он фото Поклонской.

Внимание пользователей привлекла не только улыбающаяся на похоронах "няш-мяш", но и выживший "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"), который стоял за ее спиной. "Мироточит слегка", "А "Ташкент" специально морду не моет", - пишут в комментариях под снимком.

фото facebook.com/aleksej.golobuckij

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.

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Теги: #Донецк#ДНР#Захарченко#Наталья Поклонская#похороны