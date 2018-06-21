Ехали в больницу - оказались на том свете (фото)

Жуткая авария произошла в понедельник утром на севере Крыма. Водитель грузового микроавтобуса с прицепом влетел в маршрутку – погибли шесть женщин. «Мерседес» возвращался с ралли на западе полуострова в Киев. «Газель» везла почти полтора десятка человек из Армянска на обследование в республиканскую больницу.

«Удар пришелся в бок маршрутки, после чего она пару раз перевернулась. Несколько человек вылетели из салона», – говорят бойцы МЧС.

Жители северного Крыма частенько нанимают маршрутное такси, чтобы добраться к квалифицированным врачам в Симферополь. Обычно «машинки» бегают в админцентр Крыма по понедельникам, средам и пятницам.

Авария произошла около 6.30 на перекрестке двух дорог.

«Он сбоку ехал, я – по главной дороге. Там есть знак, он должен был меня пропустить!» – говорит водитель маршрутки Василий Яцута.

Киевлянин, управлявший «Мерседесом», уверяет: он тормозил. Как произошла авария – не помнит.

«Я не помню… Даже не помню, как из машины выскочил: через лобовое или выходили», – сказал Игорь Ореховский.

Не помнит подробностей аварии и пассажир грузового буса. Говорит: спал.

Четыре женщины скончались на месте аварии, пятая умерла в машине «скорой помощи». Еще одна – в больнице в Красноперекопске.

Там сейчас находятся восемь пострадавших в жутком ДТП: четверо женщин и столько же мужчин.

«Я вез свояченицу на консультацию к профессору в Симферополь. Задремал, проснулся – меня за ноги тянут», – рассказывает пассажир «Газели» Василий Дмитриев.

По информации медиков, один из раненых находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, ушибами сердца и легких. Остальные – в палате интенсивногй терапии и в отделении травматологии.

«Состояние – тяжелое и средней тяжести. Черепно-мозговые травмы относятся к разряду тяжелых, есть открытая травма. Люди нуждаются в особом наблюдении», – отмечает главврач больницы Игорь Кульбачный.

Из Симферополя вызвали нейрохирурга и реаниматолога. В медучреждение также примчались представители санавиации. На всякий случай.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Следственное управление крымского милицейского главка уже возбудило уголовное дело по части 3 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Ее санкция – от семи до двенадцати лет тюрьмы.

Нынешнее ДТП – крупнейшее с начала года в Крыму.

Вера Стриж, Крым