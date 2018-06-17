Путин в Крыму прокатился на "навороченной железяке" и заговорил по-украински (фоторепортаж)

Владимир Путин прокатился с ветерком.

Премьер России приехал на трехколесном мотоцикле к участникам международного байк-шоу под Севастополем. В нынешнем году оно посвящено Черноморскому флоту (ЧФ) и 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Глава российского правительства был в черных джинсах и рубашке, в темных очках и байкерских перчатках.

Владимир Владимирович назвал "навороченной железякой" трайк, на котором он "прикатил" на шоу во главе колонны мотоциклистов, поблагодарил Януковича за решение продлить срок пребывания ЧФ в Крыму, цитировал Маяковского и перепутал Херсонес с Херсоном.

- Байк - это, конечно, самый демократичный вид транспорта. Правда, есть и такие навороченные машины, железяки, на которой я сегодня прикатил. Но в целом все равно мотоцикл - самый доступный вид транспорта. Он не просто самый доступный, он, если вообще можно так говорить по отношению к неодушевленному предмету, самый смелый, отчаянный, самый быстрый вид транспорта. И что очень важно, он дает обладателю, байкеру, сладкое чувство свободы. И поэтому без всякого преувеличения, без всякой натяжки можно точно и смело сказать, что байк - это символ свободы, - сказал Путин со сцены, построенной на развалинах карьера и оформленной в виде подлодки.

ВВП назвал символичным место, которое любители "железных коней" выбрали для слета.

- Это особое, это уникальное место для взаимоотношений между Россией и остальной частью Европы, между различными европейскими странами. Почему? Потому что здесь, недалеко отсюда, в Херсоне, в X веке, в 988 году тогдашний руководитель, глава древнего российского государства князь Владимир принял христианство и затем крестил Русь. Конечно, Россия складывалась как многоконфессиональное государство - это правда, так и есть, это огромное наше преимущество! Но событие, которое произошло в 988 году, имело существенное, кардинальное значение. Почему? Потому что оно создало базу для строительства единого общеевропейского гуманитарного пространства. Конечно, эта земля знала потом и много крови, и много горя, и много жертв. Но то, что люди из разных стран Европы собрались сегодня здесь, отдыхают вместе, с уважением относятся к тем, кто сложил на этой земле голову (с уважением именно - это очень важно) - это говорит о том, что мы все уже хотим жить в едином пространстве, без всяких ограничений, без границ. Особенно это важно для байкеров - чтобы иметь возможность хотя бы физически свободно перемещаться. Но и жить, жить вместе так, как в свое время Маяковский говорил: "...жить единым человечьим общежитьем". И это идет уже изнутри: изнутри народа, изнутри граждан различных европейских стран, - сказал Путин.

- Я хочу обратиться к вам с просьбой и с пожеланием - берегите себя, себя и всех, кто вас окружает. Давайте скажем нет безбашенной гонке, безбашенной езде. Да здравствует Украина! Да здравствует Россия! Хай живе байк! - крикнул он.

Премьер России раздал автографы. Путин поставил подпись на нескольких десятках флаеров байк-шоу, на сиденье одного из мотоциклов и на чешской купюре, привезенной мотоциклистом из Праги.

У одной из гостей, пишут СМИ, была дерзкая мысль предложить свою грудь для росписи премьеру, но в окружении организатора шоу успели остудить пыл девушки. Она протянула для автографа руку.

- Владимир Владимирович, распишитесь на ладони!

- Не могу, - сказал Путин и, приподняв ладонь девушки, галантно поцеловал ее.

Российский премьер покинул шоу во главе колонны байкеров, которая совершила показательный мотопробег по кольцу Севастополя.

Фото Андрея Любимова, Алексея Сувирова /УНИАН/ и POOL