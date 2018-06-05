День Петра и Павла: в Севастополе праздник отмечает уникальный храм (фото)

Есть в Крыму храм, силуэт которого не вписывается в привычные каноны церковной архитектуры. Он построен в Севастополе в 1843 году в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. 12 июля Петропавловский храм отмечает престольный праздник.

В ТОЧКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

Под крымским небом, в пышной зелени размеренного южного города, неожиданно ярким образом из прошлого предстает величественный силуэт античного храма. Петропавловская церковь - редкий образец воплощения преемственности православных традиций от греческого мира.

Сегодня эта православная святыня - единственный образец античной церковной архитектуры, как в Украине, так и на территории всего постсоветского пространства.

История и облик Петропавловской церкви впечатляет как паломников, так и любопытствующих отдыхающих.

Уникальность Петропавловской церкви - в отсутствии знакомого для восприятия церковно-архитектурного образа. На этой не совсем обычной церкви нет привычных златоглавых куполов. Внимание, в первую очередь, привлекают стены - со всех сторон храм окружен величественной дорической колоннадой из 44 колонн, они придают храму благородство и монументальность. Таким образом, в образце древнегреческой архитектуры зодчий воплотил образ Царствия Небесного.

Храм Петра и Павла расположен в самом центре Севастополя. В горсовете утверждают, что именно на это место, припадает точка пересечения географических координат города. Доподлинно известно, что на месте Петропавловского храма была построена первая в Севастополе церковь. Считается, что именно отсюда свое начало взял и сам город.

Туристов, желающих побывать в центре города, знающие люди направляют именно сюда. Гости Севастополя могут дополнить впечатление от древнего Херсонеса посещением редчайшего образца античной архитектуры - Петропавловской церкви - ныне действующего храма Украинской православной церкви.

В СУДЬБЕ ХРАМА – ГОРЕ И НАДЕЖДЫ РУССКИХ МОРЯКОВ

Церковь расположена на приподнятой трехступенчатой площадке, и в соответствии с православной традицией, ориентирована алтарной частью на восток.

Обращаясь к истории можно узнать, что церковь Петра и Павла возводилась в Севастополе дважды. Ее первое строительство в 1792 году источники связывают с инициативой обосновавшихся здесь анатолийских греков. Первая церковь просуществовала почти полвека, и была разрушена в 1837 году разыгравшейся здесь стихией.

Но уже через несколько лет, по инициативе главного командира Черноморского флота вице-адмирала Лазарева, на том же месте, в центре Севастополя, началось сооружение нового храма. Строительство Петропавловской церкви велось по плану архитектора Рулева, который, взял за основу оригинального сооружения элементы храмов Тезейон и Парфенон в Афинах. Идею превосходства духовного над материальным он выразил, обратившись к камню и греческим формам.

К окончанию строительства из Италии доставили мраморные статуи апостолов Петра и Павла, и установили их в нишах у главного входа.

В Крымскую войну, в 1854 году, во время осады Севастополя, храм был почти разрушен. Но по распоряжению Александра III возобновлен по старым чертежам, и вновь предстал во всем своем великолепии в 1888 году.

В те времена храм располагался на открытой площадке в центре города и визуальный эффект от его восприятия был потрясающим.

Сама Петропавловская церковь являлась крупным учебным центром - при ней находились церковно-приходская школа, несколько училищ и гимназий.

Во времена советской власти здание храма подверглось существенной перепланировке. В нем разместили Дом культуры, помещение разделили на первый и второй этажи, появился лабиринт лестниц.

Изменилась и историческая планировка центра города - открытая площадка была застроена жилыми домами.

Неизменной осталась общая судьба: безмолвного здания, пронизанного духом русских моряков, их горем и надеждами; и самого города - героического, дважды опаленного войной.

С МИРА ПО КИРПИЧИКУ

Уже во время независимости Украины православная община Севастопольского благочиния более десятка лет просила власти вернуть храм верующим. В 2006 году чаяния духовенства и мирян были услышаны, церковь передали Петропавловской общине, началось возрождение храма.

Приступая к реставрации, общине пришлось столкнуться последствиями многолетнего потребительского отношения к святыне.

В советское время древней постройке не уделялось должного внимания - дали о себе знать многочисленные перепланировки - на стенах появились трещины, «возмутился» пол…

Несмотря на то, что реставрация, как правило, мероприятие более затратное, чем строительство нового храма, община приняла решение поддержать имеющуюся постройку. Веря, что стены древнего храма передают его намоленность, и в таинстве Евхаристии прихожане соединяются с Богом, и со всеми членами Церкви - вне времени и пространства - ведь, «у Бога все живы».

«Храм достался нам таким, каким он был до революции. Эксперты, проведя оценку здания, рекомендовали его к сносу, либо предлагали его разобрать и вновь воссоздать - по кирпичику. Но это очень дорогостоящая работа. Мы думали об этом, но когда сделали расчеты - увидели большие цифры, поняли, что это невозможно. Поэтому решили оставить конструкцию без изменений», - рассказывает отец Георгий

Реставрационные работы в Петропавловской церкви проводит сама община - здесь это большая семья: вместе молятся, вместе радеют за благолепие Божьего храма.

Восстановление идет на частные пожертвования. Время от времени церкви помогает киевский Введенский монастырь. Таких благотворителей в Петропавловском храме записывают на пожизненное поминовение, молясь о спасении их душ.

Собранных средств едва хватает на необходимые материалы. Но Господь не оставляет своих верных, и кое-какие восстановительные работы вести все же удается.

Ведь храму помогают молитвы самих святых апостолов Петра и Павла.

Сегодня «скорой помощи» требуют не внутреннее благоустройство - до работы над художественными изысками далеко - спасать приходится само здание, оно ветхое и требует срочных укрепительных работ. Крайне необходим дренаж - храм находиться в подвижном состоянии, укрепления требует фундамент. На восстановление колон и фасадов древнего сооружения нужны большие средства, у прихода их пока нет.

На вопрос о завершении реставрационных работ отец Георгий отвечает с некоторой грустью: «Это оригинальный храм, редко встречающийся, подобного ему нет ни в Русской, ни в Украинской Православной Церкви. Когда нам его передали, в 2006 году, то, честно говоря, у меня опустились руки - средств нет, помещение выглядело, конечно, печально… Благодаря средствам, собранным настоятелем Введенского монастыря в Киеве - отцом Домианом, удалось проделать первые работы. Помогает этот монастырь и сейчас – недавно поступили средства, и мы уложили пол. Сейчас благотворителей особенно нет, а вот храмы друг другу, кто может, помогают - и мы очень им благодарны».

КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО

По словам настоятеля, храмы в честь апостолов Петра и Павла в Украине встречаются не часто, должного всенародного почтения первоверховных апостолов у нас нет.

«Мне кажется не справедливым, что Петр и Павел не почитаются в народе широко - ведь они много потрудились как первоверховные апостолы. Народ у нас не очень просвещен в духовном смысле - Петра и Павла почему-то забывают. Хотя сохранилось придание, что у апостола Петра находятся ключи от Царствия Небесного. И на многих церковных службах читается послание от святого апостола Павла», - напоминает отец Георгий.

Все же главное для храма, чтобы он не оставался пустым. Петропавловская церковь сегодня, как много лет назад, остается островком православия, ее двери открыты для всего мира - для специально приехавших сюда паломников, и для туристов.

В Петропавловской церкви работает взрослая и детская воскресные школы.

Планируется создание духовно-просветительского центра, где будет работать катехизационная городская школа, школа иконописи, мастерские, певческая школа.

Внутри храма - впечатляющее пространство. Царит благоговейная обстановка, прохлада и полумрак. Мерцают свечи. Впервые преступившие порог храма, ставя свечи на подсвечник, обращают внимание на отсутствие привычных луночек, свечи здесь ставят в песок.

Из алтаря звучит голос отца Георгия Дария - настоятеля храма, начинается служба. Настраивая людей на молитву, поет хор. Наверное, так в этом храме пели и в прошлом, и в позапрошлом веке.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что храм - это рай на земле.

Он посетил Петропавловский храм в 1894 году. Здесь Иоанн Кронштадтский отслужил литургию и панихиду по почившему императору Александру III.

Посещают храм почетные гости и в наши времена. Большим праздником для общины храма бывает приезд подвижника нашего времени схиархимандрита Илия (Ноздрина), известного старца из Оптиной пустыни.

Петропавловский храм в Севастополе остается в сердце, у всех посетивших его хотя бы однажды. Воспоминания о нем вызывает желание помочь в восстановлении этого редкого образца античной архитектуры хоть малой лептой - покупкой того же символического кирпичика, чтобы хоть немного стать причастным к большому делу восстановления древней святыни, и по молитвам первоверховных апостолов Петра и Павла, со временем, увидеть храм - во всем благолепии и красоте.

Анна ГОРПИНЧЕНКО