Инаугурация Януковича: перед новым президентом закрылись двери в парламент (фоторепортаж)

На инаугурацию нового президента Украины Виктора Януковича фракция БЮТ абсолютно ожидаемо не явилась.

Не было в сессионном зале Верховной Рады ни главного конкурента Януковича на выборах – действующего (пока еще?) премьера Юлии Тимошенко, ни ее доверенного лица – первого президента Украины Леонида Кравчука.

Не пришел на церемонию и Виктор Ющенко. Он заявил, что с Януковичем встретится после инаугурации, чтобы провести "формальные процедуры, которые делают люди, которые уходят с должности". По мнению теперь уже экс-главы государства, именно эта встреча должна стать "демонстрацией того, что страна получила нового президента".

В зале парламента присутствовал Леонид Кучма.

Когда Виктор Федорович шел по крыльцу Верховной Рады, буквально перед его лицом начали закрываться входные двери парламента... Ситуацию спасли двое солдат из почетного караула – нарушая протокол, юноши ринулись вперед и оттолкнули двери. Видео тут

Дальше дело пошло по накатанной. Глава Конституционного суда Андрей Стрижак засвидетельствовал отсутствие обстоятельств, которые делали бы невозможным принесение Януковичем присяги.

Президентскую присягу Виктор Федорович, как и его предшественник, приносил, положив руку на Пересопницкое Евангелие, а локоть – на Конституцию Украины.

Удостоверение президента, которое ему вручил председатель Центризбиркома Владимир Шаповал, Янукович, продемонстрировав залу, положил в карман.

В инаугурационной речи Янукович пообещал:

а) сократить расходы на содержание секретариата главы государства и бюрократической системы;

б) выполнить все обещания, которые он давал во время избирательной кампании;

в) выплатить все задолженности по зарплатам и пенсиям, «чего так и не сделало действующее правительство» (за счет пункта первого);

г) одним из первых подписать указ о выполнении пункта первого...

Первыми подписаны такие указы: о создании администрации президента (вместо ющенковского секретариата) и назначении ее главой Сергея Левочкина. О назначении "регионалок" Анны Герман и Ирины Акимовой заместительницами Левочкина. О назначении нового руководителя ДУСи. А также о назначении двух руководителей главных управлений: документального обеспечения и по вопросам региональной и кадровой политики...

Встреча Виктора Ющенко с Виктором Януковичем, по данным пресс-секретаря экс-президента Ирины Ванниковой, была очень короткой. Главное, что сказал Ющенко Януковичу: «Виктор Федорович, Украина – превыше всего».

Фото Анастасии Сироткиной, Владимира Гонтара / УНИАН