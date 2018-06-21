Инаугурация Януковича: перед новым президентом закрылись двери в парламент (фоторепортаж)
Произошло событие, которое вполне тянет на примету... Ситуацию спасли двое солдат из почетного караула... На церемонию пришел лишь один из трех предшественников...
На инаугурацию нового президента Украины Виктора Януковича фракция БЮТ абсолютно ожидаемо не явилась.
Не было в сессионном зале Верховной Рады ни главного конкурента Януковича на выборах – действующего (пока еще?) премьера Юлии Тимошенко, ни ее доверенного лица – первого президента Украины Леонида Кравчука.
Не пришел на церемонию и Виктор Ющенко. Он заявил, что с Януковичем встретится после инаугурации, чтобы провести "формальные процедуры, которые делают люди, которые уходят с должности". По мнению теперь уже экс-главы государства, именно эта встреча должна стать "демонстрацией того, что страна получила нового президента".
В зале парламента присутствовал Леонид Кучма.
Когда Виктор Федорович шел по крыльцу Верховной Рады, буквально перед его лицом начали закрываться входные двери парламента... Ситуацию спасли двое солдат из почетного караула – нарушая протокол, юноши ринулись вперед и оттолкнули двери. Видео тут
Дальше дело пошло по накатанной. Глава Конституционного суда Андрей Стрижак засвидетельствовал отсутствие обстоятельств, которые делали бы невозможным принесение Януковичем присяги.
Президентскую присягу Виктор Федорович, как и его предшественник, приносил, положив руку на Пересопницкое Евангелие, а локоть – на Конституцию Украины.
Удостоверение президента, которое ему вручил председатель Центризбиркома Владимир Шаповал, Янукович, продемонстрировав залу, положил в карман.
В инаугурационной речи Янукович пообещал:
а) сократить расходы на содержание секретариата главы государства и бюрократической системы;
б) выполнить все обещания, которые он давал во время избирательной кампании;
в) выплатить все задолженности по зарплатам и пенсиям, «чего так и не сделало действующее правительство» (за счет пункта первого);
г) одним из первых подписать указ о выполнении пункта первого...
Первыми подписаны такие указы: о создании администрации президента (вместо ющенковского секретариата) и назначении ее главой Сергея Левочкина. О назначении "регионалок" Анны Герман и Ирины Акимовой заместительницами Левочкина. О назначении нового руководителя ДУСи. А также о назначении двух руководителей главных управлений: документального обеспечения и по вопросам региональной и кадровой политики...
Встреча Виктора Ющенко с Виктором Януковичем, по данным пресс-секретаря экс-президента Ирины Ванниковой, была очень короткой. Главное, что сказал Ющенко Януковичу: «Виктор Федорович, Украина – превыше всего».
Фото Анастасии Сироткиной, Владимира Гонтара / УНИАН