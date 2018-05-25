Z-17: пригласить ван Дайка в Крым – это то же самое, что предложить Пугачевой петь в поле (фоторепортаж)

Официальное открытие КаZaнтипа прошло в ночь на 2-ое августа в селе Поповка неподалеку от Евпатории на западе Крыма. Транс-проект проводится уже в семнадцатый раз.

КаZантип родился на востоке Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название. Там «главный проект лета» проводился первые годы, затем переехал на запад полуострова.

В честь открытия Z-17 устроили салют и фаер-шоу. «Великий народ» на главном танцполе «оранжевой республики» заводил известный ди-джей Пол ван ДАЙК (Paul van Dyk, Германия).

Это не единственная «звезда» мирового уровня, которая выступит на КаZaнтипе этим летом.

– Основная новинка – это наш лайн-ап: мировой топ-10, – говорит директор проекта Николай КАРПОВ.

Как ожидается, на закрытии Z-17 будет играть один из самых талантливых ди-джеев мира Армин ван БЮРЕН (Armin van Buuren, Нидерланды).

Пригласить DJ с мировым именем на Z-17 было непросто. Ведь в райдере музыкантов прописано чуть ли не то, каким должна быть длина ворса ковра в номере гостиницы...

– Пригласить ван ДАЙКА в Поповку – это то же, что предложить Алле ПУГАЧЕВОЙ спеть в поле, – отмечает Николай КАРПОВ.

На КаZaнтипе произошли архитектурные изменения: появилась Башня влюбленных, где каждый четверг будут свадьбы.

Как отмечают организаторы, в этом году на КаZaнтип приехало больше иностранцев, чем в прошлые годы.

– Отдохнуть в Украине для европейской молодежи дешевле, чем отдыхать на Ибице, – поясняет директор проекта.

Мультивиза, дающая право неограниченного доступа на территорию «оранжевой республики» в течение периода проведения Z-17, в ночь на 2 августа стоила 1500 гривен. Одноразовая виза – в три раза меньше.

Желтый чемодан, сделанный по правилам республики, остается одним из ее символов и при условии заблаговременной регистрации дает право бесплатного входа на КаZантип.

– Несмотря на кризис, все равно КаZантип остается самым популярным местом для молодежи... Организаторы делают по максимуму. Не все можно сделать за два-три года, уйдет еще несколько лет, чтобы привести все в идеальное состояние, но все к этому идет, – говорит заместитель министра по делам молодежи, семьи и гендерной политике Крыма Алексей ЧЕРНЯК.

Z-17 продлится три недели.

Фото Алексея Сувирова /УНИАН/