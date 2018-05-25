Впервые за 420 лет Патриарх ступил на земли Таврии (фоторепортаж)
Предстоятель РПЦ посетил колыбель христианства - Херсонес... Помолился за дружбу между двумя флотами в Крыму, чтобы никогда братья не смотрели друг на друга через прицел...
Предстоятель Русской православной церкви посетил колыбель христианства - Херсонес.
Визит Кирилла имел большое духовное значение для крымской паствы, ведь впервые за 420 лет патриаршества на Руси глава РПЦ молился на земле Таврии.
В Херсонесе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию.
На богослужение под открытым небом собрались тысячи верующих. Приехали и VІPы. Среди них - второй президент независимой Украины Леонид Кучма и нынешний спикер парламента страны Владимир Литвин.
После службы Патриарх обратился на площади Нахимова к верующим. В частности, глава РПЦ призвал моряков Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины поддерживать мир в отношениях друг с другом.
- Моя горячая молитва была о том, чтобы никогда и ни при каких условиях братья не смотрели друг на друга через прицел. Чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах рука одних не поднялась против других, - сказал он.
Предстоятель Русской православной церкви добавил: в результате исторических событий так случилось, что в Севастополе два флота, а не один.
- Но в этих двух флотах служат братья. Братья по вере, наследники Святого равноапостольного князя Владимира, - заявил он.
Патриарх благословил и россиян, и украинцев «на мирное и доброе соработничество во имя блага людей, во имя блага наших народов, во имя сохранения духовного пространства Киевской Руси».
Верующие замерли в ожидании
Свято-Владимирский собор. Литургия под открытым небом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Владимир