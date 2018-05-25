Впервые за 420 лет Патриарх ступил на земли Таврии (фоторепортаж)

Предстоятель Русской православной церкви посетил колыбель христианства - Херсонес.

Визит Кирилла имел большое духовное значение для крымской паствы, ведь впервые за 420 лет патриаршества на Руси глава РПЦ молился на земле Таврии.

В Херсонесе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию.

На богослужение под открытым небом собрались тысячи верующих. Приехали и VІPы. Среди них - второй президент независимой Украины Леонид Кучма и нынешний спикер парламента страны Владимир Литвин.

После службы Патриарх обратился на площади Нахимова к верующим. В частности, глава РПЦ призвал моряков Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины поддерживать мир в отношениях друг с другом.

- Моя горячая молитва была о том, чтобы никогда и ни при каких условиях братья не смотрели друг на друга через прицел. Чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах рука одних не поднялась против других, - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви добавил: в результате исторических событий так случилось, что в Севастополе два флота, а не один.

- Но в этих двух флотах служат братья. Братья по вере, наследники Святого равноапостольного князя Владимира, - заявил он.

Патриарх благословил и россиян, и украинцев «на мирное и доброе соработничество во имя блага людей, во имя блага наших народов, во имя сохранения духовного пространства Киевской Руси».