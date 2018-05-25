Россия с размахом отметила в Севастополе день своих Военно-морских сил (фоторепортаж)

Россия с размахом отметила День Военно-морских сил.

Этот праздник был установлен в СССР в 1939 году. С тех пор он отмечается в последнее воскресенье июля.

День ВМФ с помпой праздновали и в Севастополе.

О том, что Севастополь имеет для России особое значение говорило то, что главнокомандующий Военно-морских сил Владимир Высоцкий приехал на 70-летие ВМФ именно сюда, а не в Североморск, Владивосток или Петербург...

- Черноморский флот - это флот очень серьезный с точки зрения серьезных геополитических проблем, которые сегодня решаются и в Черном, и в Средиземном, морях, - сказал Высоцкий.

Он назвал целесообразным базирование ЧФ в Севастополе и после 2017 года.

- Мы считаем целесообразным и оправданное базирование части основных сил Черноморского флота в Севастополе после 2017 года, - заявил главком ВМФ России...

Основные праздничные мероприятия были в акватории Севастопольской бухты.

Около сорока кораблей, в том числе флагман Черноморского флота - гвардейский крейсер «Москва», прошли по бухте. Там же был организован военно-спортивный праздник: прохождение кораблей, подводной лодки, высадка бронетранспортеров из десантного корабля, театральное представление...

- Грандиозное зрелище военно-морского парада увидели около 70 тысяч севастопольцев и гостей города, - заявили в милиции.

Завершилось празднование фейерверком.

Глава Севастопольской администрации Сергей Куницин считает, что в этом году День ВМФ РФ прошел в городе очень организовано.

- Несмотря на то, что традиционно вокруг Дня ВМФ России очень много шумихи, и последние дни она активизировалась по поводу того, что там где-то кто-то задерживал какие-то ракетовозы и другие дела, праздник прошел, как никогда, организовано, - сказал Куницин.

Он добавил: не были нарушены требования украинской стороны в вопросах безопасности мероприятий для участников праздника, жителей и гостей Севастополя.

- За два месяца черноморцы подали все заявки. Министерство обороны и Министерство иностранных дел Украины все согласовывали, Севастопольская горадминистрация, службы безопасности, МВД, - сказал Куницин.

- Традиции ломать нельзя... Пусть лучше соревнуются братские два флота на таких мероприятиях, чем в боевой обстановке, пусть лучше соревнуются в учениях, в концертах, фейерверках, и все будет хорошо, - расчувствовался севастопольский «человек Ющенко».

Фото Алексея Сувирова, Андрея Любимова /УНИАН/