Российские ночные волки «захватили» Севастополь (фоторепортаж)

Сотни обладателей «железных коней» из разных стран мира съехались в Севастополь на XIII международное байк-шоу. Послушать «монстров» русского рока и посмотреть байкерские трюки собрались десятки тысяч зрителей. Шоу прошло на ура.

Слет организовал московский мотоклуб «Ночные волки» в поддержку российского Черноморского флота и по случаю 65-ой годовщины освобождения Севастополя от фашистов. Акция прошла с благославения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с одобрения премьера РФ Владимира Путина. ВВП посетил штаб-квартиру «Ночных волков» в Москве и подарил им в дорогу большой российский триколор,чтобы «хранил и помогал». Премьерский подарок появился на улицах Севастополя во время проезда байкерской колонны.

Байкеры власти Севастополя не разочаровали. «Нам приятно, что 13-е Международное байк-шоу «Ночные волки» проходит именно в нашем городе. Севастополь вновь стал центром внимания не только в Украине, не только в странах СНГ – о нем снова услышали в Европе и в мире», – сказал первый заместитель председателя горгосадминистрации Владимир Казарин.

«Ночные волки» в долгу не остались. «Мы в прошлом году здесь были, колесили по Крыму, я посмотрел, пообщался с людьми и понял, что здесь наше место. Никто меня не заставлял делать байк-шоу в Севастополе, я сам решил, потому что мне и другим ребятам очень здесь нравится, – сказал в интервью газете «Московский Комсомолец» президент мотоклуба Александр Залдостанов по кличке Хирург. – Впечатления – мега. Это наш город на сто процентов. За него сражались наши деды, прадеды, памяти которых мы посвятили байк-шоу. Обидно, что теперь отсюда выгоняют наш флот».

В Интернете активно обсуждается одно фото с феста в Севастополе. На мотоцикле со знаменем, на котором изображен лик Христа, сидят байкер и девушка топлесс, красотка обнимает своего спутника обеими ногами. Так, например, «Радио Свобода» по этому поводу отмечает: «...руководство Московской Патриархии как-то постоянно попадает в курьезные и скандальные ситуации. Такое ощущение, что молодежная субкультура больше начинает воздействовать на само церковное руководство, нежели само церковное руководство воцерковляет эти субкультуры... Особый скандал в православном интернете, в блогах вызвало появление фотографии полуобнаженной девицы рядом с флагом с изображением Спасителя. Та часть православной общественности, которая выступает за миссионерский прорыв, за патриарха Кирилла, очень благосклонно отнеслась к этим картинкам – дескать, нигде в Священном Писании не запрещено женщинам ходить топлесс; сказано только, что голову надо покрывать, а вот это – пожалуйста».