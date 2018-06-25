Человек-паук напугал киевлян (фоторепортаж)

В понедельник утром в Киеве на Дегтярёвский ни пройти, ни проехать. Прохожие с удивлением оглядываются и останавливаются: по стеклянной стене 16-этажного здания карабкается человек. Почему именно таким образом, можно было понять, лишь некоторое время пронаблюдав за человеком-пауком.

Компания Киевстар, которая и предоставила фасадную стену своего офиса в качестве скалы, свой анонс очередной дистанции французского урбан-клаймбера Алана Робера, мягко говоря, несколько приукрасила. По анонсу, французу предстояло одолеть стеклянную башню без каких-либо альпинистских средств и страховок. Но в этот раз Алан Робер, ссылаясь на сильный ветер, использовал присоски и страховочный трос (их видно на фото).

Высота здания чуть больше шестидесяти метров – раз плюнуть для мастера вертикального движения. Он говорит, что тут даже нет опасности для жизни. И что обычно он не пользуется такими глупостями как присоски. Тогда – как?

А просто. Француз с самого детства мечтал об альпинизме, хотя родители были против. Но он тайно пошел на секцию скалолазания. И как-то, в возрасте 12 лет забыл дома ключи... На балкон восьмого этажа залез по стене.

В 19 лет Алан уже получил серьёзную травму – падение с 15-метровой высоты, головой вниз. Куча переломов, кома, повреждение “внутреннего уха”, после чего стал страдать вестибулярным головокружением. Но через год его опять увидели на стене.

Вот его мотивация: "Просчитанный риск. Управление своим страхом". Он начал лазить соло. Это означало: с голыми руками, никаких страховочных тросов. Ошибся - умер.

На сегодня у него 70 покорённых небоскрёбов, 44 прожитых года, трое детей и жена Николь, которой звонит каждый раз, покорив очередную вершину.

Если посмотреть на сайте Алана Робера, он и в самом деле преодолевает настоящие небоскрёбы, лишь имея мешочек с альпинистским мелом на поясе. Больше ничего. А внизу – тысячные аудитории, которым это зрелище кажется более интересным, чем голливудское кино-шоу с аналогичным названием - “Человек-паук”.

В первый раз француз полез на небоскрёб после предложения своего приятеля снять документальное кино. Тогда, в 1994-м, покорил здание в Чикаго.

Через пару недель “восходил” на здание Jin Mao в Шанхае. А ещё через несколько месяцев его арестовали на высоте 66-го этажа 403-метрового небоскреба Petronas Twin Towers в столице Малайзии Куала-Лумпур.

Сейчас Робер делает преимущественно коммерческие “вылазки” – на те бетонно-стеклянные вершины, куда приглашают за деньги, время от времени надевая костюм киношного спайдермена. И, что интересно, своих трёх сыновей воспитывает преимущественно на альпинистской стенке.

Дмитрий Стаховский