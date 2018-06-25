Человек-паук напугал киевлян (фоторепортаж)
У француза Алана Робера на сегодня 70 покоренных небоскрёбов, 44 прожитых года, трое детей и жена Николь, которой он звонит после каждой победы. Сегодня тоже был повод для звонка: урбан-клаймбер преодолел 16 стеклянных этажей в Киеве...
В понедельник утром в Киеве на Дегтярёвский ни пройти, ни проехать. Прохожие с удивлением оглядываются и останавливаются: по стеклянной стене 16-этажного здания карабкается человек. Почему именно таким образом, можно было понять, лишь некоторое время пронаблюдав за человеком-пауком.
|Начало выглядело несколько скептичным: неужели и в самом деле залезет?
|Чем выше – тем проще все выглядело: поставил присоску, прицепил ногу, снял вторую присоску, поставил...
Высота здания чуть больше шестидесяти метров – раз плюнуть для мастера вертикального движения. Он говорит, что тут даже нет опасности для жизни. И что обычно он не пользуется такими глупостями как присоски. Тогда – как?
А просто. Француз с самого детства мечтал об альпинизме, хотя родители были против. Но он тайно пошел на секцию скалолазания. И как-то, в возрасте 12 лет забыл дома ключи... На балкон восьмого этажа залез по стене.
В 19 лет Алан уже получил серьёзную травму – падение с 15-метровой высоты, головой вниз. Куча переломов, кома, повреждение “внутреннего уха”, после чего стал страдать вестибулярным головокружением. Но через год его опять увидели на стене.
Вот его мотивация: "Просчитанный риск. Управление своим страхом". Он начал лазить соло. Это означало: с голыми руками, никаких страховочных тросов. Ошибся - умер.
На сегодня у него 70 покорённых небоскрёбов, 44 прожитых года, трое детей и жена Николь, которой звонит каждый раз, покорив очередную вершину.
|Храброму спайдермену карабкаться по вертикальной стене - что пешком ходить
Если посмотреть на сайте Алана Робера, он и в самом деле преодолевает настоящие небоскрёбы, лишь имея мешочек с альпинистским мелом на поясе. Больше ничего. А внизу – тысячные аудитории, которым это зрелище кажется более интересным, чем голливудское кино-шоу с аналогичным названием - “Человек-паук”.
|Женщины волновались больше всего: а вдруг упадет?
|А люди все собирались, и многие не могли понять, что происходит
В первый раз француз полез на небоскрёб после предложения своего приятеля снять документальное кино. Тогда, в 1994-м, покорил здание в Чикаго.
Через пару недель “восходил” на здание Jin Mao в Шанхае. А ещё через несколько месяцев его арестовали на высоте 66-го этажа 403-метрового небоскреба Petronas Twin Towers в столице Малайзии Куала-Лумпур.
Сейчас Робер делает преимущественно коммерческие “вылазки” – на те бетонно-стеклянные вершины, куда приглашают за деньги, время от времени надевая костюм киношного спайдермена. И, что интересно, своих трёх сыновей воспитывает преимущественно на альпинистской стенке.
|А после того, как отчитался перед женой, совсем буднично – журналистам: устал
Дмитрий Стаховский