По углям, как по асфальту. Как я был огнепроходцем

Я долго вспоминал, откуда во мне появилось желание ходить по углям. Память отсылала в детство. Лес, костер, голые пятки – ясное дело, по неосторожности, случалось, наступал на угольки. Было больно и досадно от собственной неосторожности. Со временем стал понимать, что надо переформулировать вопрос: не как уберечь себя от того, чтобы наступать на угли, а как сделать так, чтобы при этом не обжечься.

В ответ на слово «углехождение» Интернет выдает бесчисленное множества страниц. Оказывается, в России есть даже Клуб огнепроходцев «Танцующие на углях». Также я узнал, что углехождение занятие не только для безумных мистиков-маргиналов в рваной одежде. Это дело с большим удовольствием осваивают вполне успешные дяди – бизнесмены и менеджеры крупных предприятий. Ибо считается, что хождение по огню не только укрепляет здоровье, потерянное в борьбе за денежные знаки, но и помогает в карьере. Трудно, конечно, доказать связь между одним и другим, но те же мистики объясняют это следующим образом: углехождение выравнивает отношение с пространством. А это помогает обрести свой путь. В общем как-то так.

В Украине практики хождения по углям организовывает эзотерик-студио «Город Мастеров». Из информации, размещенной на их сайте http://stezja.kiev.ua/, я узнал о приезде в Киев сибирского шамана Андрея Яценко, который как раз обучает огнехождению. Практика обычно проходит в восьми километрах от города в лесу по Варшавской трассе. Там я и встретил шамана: Андрей собирал дрова для костра, на остатках которого нам и предстояло прогуляться. В целом желающих набралось семь человек. Люди самые разные: например, программист Николай захотел пройти по углям после того, как побывал в Америке и побывал в музее индейской цивилизации.

- Надо, чтобы дрова для костра собирал каждый, кто будет ходить, - сказал Андрей.

От сибирского шамана с украинской фамилией исходит спокойствие, в его движениях совершенно отсутствует суета, у него тихий голос – все это, между прочим, признаки настоящего Мастера. Мы собираем ветки, выкладываем их на поляне колодцем, над которым сооружаем шалашик.

Андрей рассказывает о мирах, какими их видят шаманы, говорит, что надо попросить дух огня принять нас, для чего мы все кладем в ветки кусочки пищи, принесенной с собой. Яценко берет в руки металлическую чашу, куда мы льем молоко, водку, бросаем кусочки продуктов. С помощью крючковатой веточки растения артыш, которое в Сибири называют «руки шамана», он зачерпывает получившуюся смесь, брызгает на четыре стороны вокруг себя, потом – вверх. Немного принимает внутрь, действуя веточкой, как ложкой. То же самое проделывают все участники действа. Очередь доходит до меня, я отмечаю, что смесь, ингредиентами которой стало молоко, водка, печенья, топленое масло и еще множество несовместимых продуктов, вышла на редкость вкусной. Кажется, духу огня сегодня крупно повезло.

Шаман поджигает ветки, через несколько минут перед нами возникает огромное пламя, в которое Андрей выливает содержимое чаши. Дух огня фыркает и поглощает подношение. Мы садимся вокруг костра, огонь и майское солнце жгут так, что все участники мистерии скоро оказываются в поту. Андрей бьет в бубен, который он привез с собой из Сибири. Затем играет на варгане, древнейшем самозвучащем язычковом музыкальном инструменте (ну, это тот, что из пластины с язычком, на варгане играют, прикладывая его ко рту и воздействуя на язычок, на язычок варгана, конечно). Мы сидим, думаем о духах огня и места, на котором мы находимся. Я, кроме этого, думаю о том, что если бы так время от времени думали отцы различных наций, то не было Чернобыля и прочих экологических недоразумений.

Дрова прогорают, оставляя после себя угли. И вот тут мне внезапно становится боязно. Это можно сравнить с посещением стоматолога: ты записываешься на прием, приходишь к нему и все вроде бы идет нормально, но, увидев в руках врача шприц, переживаешь страх. «И вот по этим головешкам мне надо будет сейчас ходить», - проносится мысль. - «Пятьсот-шестьсот градусов, между прочим, я читал».

- Андрей, а бывает так, что люди обжигаются, - спрашиваю у шамана.

- Бывает. Но в первые – никогда. Обжигаются люди, которые ходят в пятый или шестой раз. У них открываются энергетические каналы, и тогда случаются небольшие ожоги. А поскольку на наших стопах располагаются биологически активные точки, имеющие связь с нашими органами, то ожог говорит о том, что произошло воздействие.

Ясно. Значит, обжечь стопы с моим счастьем не дано. Вооружившись этой мыслью, я начинаю двигаться в хороводе, который мы начинаем водить под мерный бой бубна. Мы делаем несколько кругов вокруг остатков костра. Затем – самое главное: шаман таки проходит по углям, все остальные следуют за ним. Доходит очередь и до меня: несколько шагов по тлеющему дереву даются легко. Да, какой-то дискомфорт возник в стопах, но ожогов нет, скорее неудобство создается благодаря тому, что угли острые. Делаем еще один круг, снова прохожу по углям, словно ныряю ногами в них, потом снова и снова. Сначала я хожу по маленьким головешкам, затем решаю ступить в довольно большую горку углей. Обжигаюсь. Но немного, так, что хватило пройти еще несколько раз.

Практика заканчивается, мы все садимся на бревна, отдыхаем. Обошлось без жертв и разрушений, никто не обжегся. У меня, правда, появились на стопах небольшие покраснения. Андрей говорит, что это, скорее всего, оттого, что я мыслями выпадал из общего процесса, ведь у меня была еще задача зафиксировать все. К ночи покраснения сойдут, а сейчас шаман рекомендует каждому из нас взять себе немного углей, которые сейчас обрели целебные свойства. Потреблять надо внутрь, действует как очищающее.

Вот, собственно, и все. Мы увозим домой ощущение тепла в ногах. Вспомнилась аналогия со страхом перед стоматологом. В нашем случае, наверное, стоит сказать, что хороший специалист вреда не принесет, боли не причинит.

Ирина Золотько, руководитель эзотерик-студио «Город Мастеров», говорит:

- Наша студия проводит углехождение уже не первый раз. Кроме этой практики, мы проводим достаточно много других семинаров и тренингов, но по силе своего воздействия – углехождение одно из самых мощных. В результате углехождения происходит очищение на энергетическом уровне, что благоприятно сказывается на физическом теле и взаимоотношениях с людьми, жизнь участников после практики становится более гармоничной, человек обретает внутреннее спокойствие и становится более уверенным и успешным в обычной жизни.

Юрий Полищук, специально для УНИАН

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