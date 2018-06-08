Майдан, 25 февраля: праздник или «скорбный день»?

Майдан, 25 февраля: праздник или «скорбный день»?

18:37, 25 февраля 2011
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«О, смотрите, 10 копеек нашла», – радостно восклицает старенькая активистка... «Ту историю с венком помнишь?» – обращается знаменосец «Регионов» к своей компании. Все хохочут... Репортаж

Сторонников Виктора Януковича, которые пришли сегодня на столичную Площадь Независимости послушать “Разговор со страной”, можно было разделить на три группы: учащиеся ПТУ, пенсионеры и люмпены.

На огромном экране олимпийский чемпион Сергей Бубка расхваливает господина Януковича, как тот много сделал на должности президента Национального олимпийского комитета. “Это человек-глыба, за которого иногда хочется спрятаться”, – говорят с экрана о главе государства. Глава Администрации президента Сергей Левочкин рассказывает, как интересно работать с Януковичом, какие он принимает “разные неожиданные и смелые решения”. “Каждый день ты его для себя по-новому открываешь. Он очень сильный человек, очень мудрый”, – резюмирует руководитель президентской канцелярии.

Но эти дифирамбы никто из присутствующих на Майдане сторонников не слушает. Молодежь жует макдональдс, пожилые люди распаковывают термосы с бутербродами. Главная цель собравшихся - выстоять эти пару часов президентского общения.

Активисты ПР раздают партийную газету “Время регионов”. В передовице – “Пять побед Виктора Януковича”. Среди них: стабилизация ситуации в стране, установление вертикали власти, начало системных реформ, реформа государственного аппарата и в конце – объединение страны. Следующий материал о “международных успехах Украины”...

Участница митинга пожилая старушка, согнувшись, выковыривает что-то из льда.

– О, смотрите, 10 копеек нашла, – радостно демонстрирует находку соседям-пенсионерам.

Об улучшении жизни уже сегодня здесь не вспоминают.

– Вы зачем сюда пришли? – спрашиваю у парня лет пятнадцати, который лениво качает флаг Партии регионов.

– Позвали, – обреченно отвечает учащийся Киевского геологоразведочного техникума.

– Кто? Что-то пообещали за участие?

Парень неловко молчит.

– Я не могу врать, – заявляет его спутница. – Нам пообещали заплатить, но я не буду говорить сколько...

Некоторые сторонники Президента разговорчивее.

– Мы пришли послушать Президента, – радостно заявляет мне Максим.

– И долго будете слушать?

– Говорили, где-то до трех.

– А затем будут рассчитываться?

– Наша совесть чиста, – смеется он.

– А сколько обещали “за чистую совесть”?

– Килограмм гречки, – отшучивается парень.

– А вы думаете, здесь хоть один человек стоит просто так или поддерживает Януковича? – говорит девушка, не назвав своего имени. - Конечно, все пришли с одной целью... У студентов денег нет, у молодежи с работой проблемы. Вот и решили подзаработать...

– Давайте живее под сцену проходите, здесь наши места. Сейчас начинается, – строго приказывает в мегафон полная дама.

На экране появляется Янукович в прямом эфире. На Майдане – никакой реакции: ни аплодисментов, ни возгласов поддержки.

– Глянь, сейчас опять что-то “отмочит”, типа “ёлки”, или ту историю с венком помнишь? – обращается знаменосец «Регионов» к своей компании. И все заходятся хохотом.

– Блин (дальше идет мат), ради этого мы здесь мерзнем...

В это время гарант рассказывает, как власть будет стараться, “чтобы ценовая политика была не самой высокой в мире”, как будут преодолевать коррупцию, “чтобы не страдала страна от небольшого количества людей, которые на этом пытаются наживаться”.

Седой мужчина смотрит в экран, опершись на флагшток.

– Вы с какой целью пришли? – интересуюсь у него

– Послушать Президента, – сухо отвечает Анатолий Павлович. – Поддержать.

– А почему дома не послушали, по телевизору? Не пришлось бы мерзнуть...

– Хочу подышать свежим воздухом.

– Вы уже почувствовали улучшение жизни?

– Надеюсь. Слушаю внимательно и думаю, что в конце концов все-таки сделают то, что говорят.

– Когда?

– Сложно сказать, сам Бог такого не скажет. Мы прожили такую сложную жизнь, прошли почти все. И всегда надеялись... И сейчас надеемся...

В это время возле Главпочтамта собирается другая группа людей. Гражданское движение “Общее дело” начинает акцию “День национальной скорби”. Участники собирают подписи за прекращение полномочий нынешнего состава Верховной Рады и президента Януковича.

– ГД “Общее дело” возникло после предпринимательского Майдана, мы продолжаем это движение и расширяем его. А сегодняшняя акция – это форма протеста против действий власти, – объясняет женщина, собирающая подписи. – Они там устроили праздник, а у нас здесь день скорби.

Символ акции – наклейка с надписью “Янукович, год при власти” и черная лента.

– Ганьба! – раздается отовсюду.

В руках митингующих - лозунги: “Долой узурпатор – свободу Юрию Луценко. Всех не пересажаешь – тюрем не хватит. Всем не закроешь рот – скотча не хватит”. “Где возрождение украинского села?”, “Где гарантия ценовой стабильности?”, “Где каждому ребенку гарантировано место в детском саду?” В это время на экране в ходе прямого включения предприниматели из Хмельницкого спрашивают Януковича, будут ли введены налоговые каникулы и когда.

– Хочу прежде всего сказать, чтобы вы внимательнее читали Налоговый кодекс, – начинает гарант.

– Молодчага! Вот цинизм, – возмущаются предприниматели.

– Ганьба! – летит из толпы.

Янукович продолжает о Налоговом кодексе: “Если мы увидим, что он приносит нам результат не такой, как мы ожидаем, у нас всегда будет возможность немного поправить...”

– Для любого нормального человека годовщина пребывания при власти Януковича – это личный траур, – рассказывает экс-координатор Налогового майдана, ныне координатор ГД “Общее дело” Александр Данилюк. – Мы надеемся, что у нас будет другой президент и другая Верховная Рада, и на самом деле будет коммуникация власти с обществом. И власть будет работать на людей, а не будут выводить людей за деньги, чтобы они мерзли....

– Почему вы по эту сторону Майдана? – интересуюсь у пожилой женщины, которая держит плакат с портретами Сталина и Азарова с подписью: “Кровосиси. Жить стало лучше, жить стало веселее. 1937–2010”.

– Потому что я здесь не получаю деньги. А там за деньги стоят. Мы не предприниматели, мы пенсионеры. Мы просто против бандюків.

...Греться за время разговора Януковича его “сторонники” стекались в подземный переход на Майдане, более известный в народе как “труба”. Самые смелые оккупировали “Глобус”. Там они, съежившись, сидели на скамейках рядом с фешенебельными магазинами и дорогими бутиками, промерзшие, измученные и голодные. Улучшение жизни за этот год они явно не почувствовали. Иначе бы не шли на Майдан, чтобы несколько часов на морозе служить массовкой.

Яна Солнцева

Фото УНИАН

 

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