Налоговый кодекс - как оружие: в Верховной Раде пролилась первая кровь (фоторепортаж)

Второй день рассмотрения проекта Налогового кодекса в Верховной Раде начался с драки между бютовцами и регионалами.

Нардепы от оппозиции пришли на работу с ведрами, наполненными копейками. Мелкие деньги "на пенсию Азарову" собирали предприниматели, пикетирующие парламент. Когда монеты полетели в правительственную ложу, а вдогонку ним - еще и пачки бумаги с напечатанным проектом кодекса, регионалы сорвались с мест...

Бютовцы Забзалюк, Сас, Павловский обошлись "малой кровью" - кровоподтеками и царапинами. Зато этого их коллега Дубовой пролил кровь - настоящую. Министр финансов Ярошенко метнул одним из томов Налогового кодекса в бютовца и рассек ему бровь. (Дубовой на фото - в центре).

Регионал Сухой в этих сценах выглядел ествественно, чувствовалось, что наконец, после адских мук в кресле тернопольского губернатора, - он в своей стихии.

Литвиновец Зарубинский в драку не полез, но свои 5 копеек вставил: «Все, что касается воздушных шариков, копеек и так далее, то кто не хочет работать, то может сдать свои мандаты народных депутатов и заниматься клоунадой за пределами сессионного зала».

А под Верховной Радой продолжали стоять предприниматели.

Тем временем президент Янукович, последняя надежда предпринимателей (они просят его заветировать кодекс в случае принятия), думает, что все стоящие под ВР работают вне закона. На вчерашнем заседании СНБО он заявил: «У нас идет прозрачный процесс принятия Налогового кодекса... И сегодня, когда я смотрю на выступления представителей разного бизнеса... Чего они требуют сегодня во время рассмотрения Налогового кодекса – чтобы мы оставили те дыры, которые были в законодательстве, для того, чтобы не платить налоги. И сейчас призывы, что мы организуем предпринимательский Майдан, я вам скажу – это призывы тех, кто привык работать за пределами закона».

Сегодня участников протеста, пусть и после длительных переговоров с комендатурой, пустили в здание парламента. Там они встретились с членами оппозиционного Кабмина и Юлией Тимошенко.

«Мы - ваши инструменты и помощники, но категорически - не организаторы», - сказала лидер БЮТ.

Юлии Тимошенко понравилась идея предпринимателей начать сбор подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и Президента в случае, если Янукович не заветирует Налоговый кодекс, принятый Верховной Радой.

А собранию инициативных групп, намеченному на 22 ноября на Банковой, она пообещала сопровождение нардепов: «На Банковой будут оказывать сопротивление – там будет стоять весь «Беркут» и весь ОМОН страны, там будут не давать возможности проехать автобусам. Мы - ваши помощники, все наши депутаты будут сопровождать колонны... чтобы не дать возможности применить силу».

...Верховная Рада в это время поправка за поправкой двигалась к последним страницам проекта. Первый вице-спикер Мартынюк призывает народных депутатов работать «до того момента, пока мы не поставим уже последней точки». «Когда это будет - сегодня ночью или завтра утром - это уже зависит от нас», - добавил он. И Мартынюк, и регионал Хомутынник прогнозируют, что окончательное голосование по проекту Налогового кодекса состоится уже завтра...

Фото Александра Прокопенко и Владимира Гонтаря, УНИАН Дарья Терещенко