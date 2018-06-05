Отдых по-министерски: Грищенко будет кататься на велосипеде, а Мытник готов кормить комаров

Президент Янукович для своего отдыха уже давно облюбовал Крым. На днях Виктор Федорович отпразднует там свой юбилей, а потом планирует провести на полуострове и летний отпуск. Но туристическая инфраструктура Крыма Януковича отнюдь не устраивает. “Если все так будет и дальше, стыдно будет туда ездить. И не случайно большинство чиновников едут отдыхать не в Крым, а за границу... А нужно ехать в Крым отдыхать, уважаемые коллеги, и вкладывать в Крым душу и сердце”, – заявил недавно Янукович на расширенном заседании правительства. "А кто не выполнит волю Президента – получит по первое число", - ретранслирует Януковича крымский спикер Константинов. УНИАН решил расспросить министров об их планах на летний отдых.

НЕ В НОГУ СО ВСЕМИ

Самый поэтический комментарий о будущем отпуске мы получили от министра здравоохранения Зиновия Мытника:

"Об отдыхе пока вообще не думаю. По крайней мере летом отдыхать точно не планирую, а вот, если Бог даст, все будет хорошо, то пойду на каникулы в начале сентября. Я уроженец Карпатских гор и это моя стихия, потому горы люблю в любое время года. С удовольствием отдыхаю там и летом, и зимой и когда выпадает возможность. Отдыхать люблю в кругу близких. Ведь видимся мы, из-за моей работы, реже, чем хотелось бы. Мы с женой живем в Киеве, а дети и внуки живут в Ивано-Франковске, поэтому с большой радостью я провожу свободные минуты с семьей. И отпуск планирую провести с семьей, и будет это точно в горном месте. Где мы остановимся, будет решать жена, я к комфорту не прихотлив. Могу и в палатке спать, тем более, что ночное небо в горах невероятно красиво, в городе такого не увидишь”.

Министр семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин уже много лет подряд отдыхает в “одном уютном уголке Полтавщины” – поселке городского типа Шишаки недалеко от Миргорода.

"Дело в том, что я депутат по Полтавскому 150-му избирательному округу. Я был доверенным лицом Виктора Федоровича в ходе последней президентской кампании, – рассказывает министр. – Когда выдается свободная минута, я всегда отдыхаю там. Мне очень нравится – лес, река...(В Шишаках течет Псел – Авт.) Недавно, пару недель назад, был в «Артеке», там проводился фестиваль-конкурс. Тоже мне понравилось, хорошее место.

В 1997 году у нынешнего министра спорта появилась аллергия, вызванная солнечной радиацией, с тех пор Сафиуллин отказался от так называемого “пляжного отдыха”. Он также признался, что обычно отдыхает не с семьей, а с друзьями. А вот полноценного отпуска у него никогда не было.

– Я все время в футболе (Сафиуллин долгое время был первым вице-президентом ФК “Шахтер”, потом – Президентом ПФЛ – Авт. ). Заканчивались парламентские дела, начинался новый Чемпионат Украины, и я не мог себе позволить отдохнуть.

Но, в отличие от некоторых правительственных чиновников, в ЮАР на финал Чемпионата мира министр спорта не полетит, а будет смотреть решающий матч по телевизору.

Министр экономики Василий Цушко не изменяет своей малой родине, поэтому из года в год всей семьей отдыхает на Одесчине (нынешний министр родом из села Приречного Тарутинского района Одесской области. – Авт.). “Василий Петрович полностью разделяет то мнение, что чиновники, госслужащие и вообще все украинцы должны отдыхать в Украине”, – заверил нас пресс-секретарь Цушко. А вот после отдыха в “жемчужине у моря” главный экономист страны не исключает, что на несколько дней съездит в Крым.

ВСЕ В КРЫМ ПО СВОЕМУ ЛИ ХОТЕНИЮ, ПО ЯНУКОВИЧА ЛИ ВЕЛЕНИЮ

– Если руководство даст мне на несколько дней отпуск, то планирую его провести вместе с семьей в Крыму, так, как я это делаю ежегодно, – поделился с нами министр регионального развития и строительства Украины Владимир Яцуба. – Ни услугами гостиницы, ни санатория не буду пользоваться, поскольку у моей жены в Алуште есть квартира.

Министр промышленной политики Дмитрий Колесников тоже будет отдыхать в Крыму, в одном из санаториев Ялты. Господин Колесников поедет в Ялту уже пятый год подряд.

В МИД рассказали, что министр иностранных дел Константин Грищенко ввиду плотного графика зарубежных визитов и приемов еще не знает, когда пойдет в отпуск. “Но если представится такая возможность, он проведет его в Крыму”. В пресс-службе также сообщили, что во время отдыха Грищенко обычно читает исторические книги, катается на велосипеде и совершает пешие прогулки.

Пресс-секретарь министра угольной промышленности Юрия Ященко заверяет, что шеф всегда отдыхает в Крыму. И этот год не будет исключением. На полуостров он попадет аккурат в бархатный сезон, поскольку в отпуск собирается в сентябре.

Министр аграрной политики Николай Присяжнюк и министр по вопросам топлива и энергетики Юрий Бойко тоже скорее всего “рванут” в Крым, с семьями. А вот с курортами они пока не определились.

“В Крым поеду, честно”, – заверил министр культуры и туризма Михаил Кулиняк, полностью разделяя с Президентом взгляды на отдых.

Премьер Николай Азаров тоже идет в ногу со всеми и Крыму не изменяет, отдыхая на полуострове еще со студенческих лет. СМИ писали, что у Азарова в Крыму достаточно мест, где можно остановиться и провести отпуск. Николай Янович любит активный отдых – плавать, ходить по горам. Министр юстиции Александр Лавринович одинаково любит отдыхать в Крыму и Карпатах. И скорее всего, не изменит своим туристическим пристрастиям и в этом году.

ТЯЖКИЙ ТРУД АППАРАТА МИНТРУДА

Чтобы узнать, как свой отпуск проведет министр труда и социальной политики Василий Надрага, мы обратились к его пресс-секретарю Михаилу еще в понедельник в первой половине дня. Он пообещал расспросить министра на следующий день. При этом почему-то отказался давать номер своего мобильного, заверив, что всегда находится на рабочем месте. Самое интересное, что на следующий день, позвонив по телефону в министерство, другой работник пресс-службы ответил: “Михаил заболел. Звоните завтра”. На мой вопрос, может ли кто-то, кроме Михаила, предоставить нам такую информацию и кто координирует работу министра со СМИ, когда пресс-секретаря нет, то в ответ услышала: «С министром общается только Михаил».

В среду на Кабмине министра наконец можно было встретить живьем. Надрага рассказал, что только начал обсуждать с семьей будущий отпуск.

– Я думаю, что, скорее всего, отпуск мы проведем дома, если отпуск будет. Мы обсуждали тему возможной поезда на мою малую родину в Луганскую область, где у нас есть друзья, знакомые и возможность отдохнуть. Обсуждали также возможность отдыха и в южных областях Украины, где у меня также есть друзья, знакомые, родственники, к которым можно поехать. В выборе места для проведения отпуска я консервативен и мне нравится отдыхать по-домашнему.

В прошлом году, как высказался министр, он отдыхал “всюду, в том числе и в Украине”. А на майские праздники ездил с семьей в Египет.

ГЛАЗА БЫ ЕЛИ, ДА ГУБА НЕ МОЖЕТ

Министру обороны Михаилу Ежелю сейчас не до планов на отдых. Его могут уволить уже в ближайшие дни. Однако любой глава оборонного ведомства всегда комфортно может отдохнуть в Партените – жемчужине Южного берега Крыма. В курортном поселке близ ведомственного военного санатория “Крым” расположена шикарная дача министра обороны. Здесь в свое время отдыхали и Марчук, и Кузьмук, и Гриценко.

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич сейчас активно борется с водой на Одесчине и готовится к прорыву дамбы - ему не до отпуска. А вот в прошлом году тогда еще в роли нардепа Шуфрич несколько дней провел во Франции с сыновьями. Летали на суперкубок УЕФА болеть за “Шахтер”, а остаток отпуска политик провел в депутатском санатории.

ОТДЫХ ГЛАВНОГО МИЛИЦИОНЕРА – ДЕЛО СЛИШКОМ ЛИЧНОЕ

Чтобы узнать планы на отпуск министра внутренних дел Анатолия Могилева, мы официально обратились в пресс-службу МВД. Первый заместитель директора департамента связей с общественностью МВД Николай Бондарчук сначала заверил, что на протяжении дня спросит у министра. Но так и не смог. Когда же на следующий день мы опять повторили свою просьбу, то в ответ услышали:

– Отпуск – это личное дело министра. Возможно, он проведет его на даче...

– А где у господина Могилева дача?

– Нет, ну я же не буду такое рассказывать. Это частное дело. Мы (сотрудники пресс-службы – Авт.) посоветовались и решили даже не обращаться к министру с таким вопросом.

– То есть Вы отказываетесь спрашивать министра об отпуске?

– Да.

НАРУШИТЕЛИ ОТПУСКНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Трудиться аки пчелы без роздыха на отпуск в этом году будут министр финансов Федор Ярошенко и новый министр охраны окружающей среды Николай Злочевский. Главный педагог страны Дмитрий Табачник своего отпуска тоже еще не планировал. У него теперь начинается горячая пора – вступительная кампания.

Анна Ященко