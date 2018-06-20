Жюльетт Бинош: и вообще, я не очень умна

Вместе с «Французской весной» в Украину пожаловала и известная актриса (оскароносный фильм "Английский пациент", "Три цвета: Синий", "Шоколад" и др.) , а также писательница и художница Жюльетт Бинош. После Нью-Йорка, Токио, Монреаля, Парижа и Сиднея, она привезла в Киев свой проект Jubilations. Дальше выставка отправится в путешествие по Восточной Европе. Jubilations – 68 картин и 34 стихотворения, посвященного кинохудожникам, написанные самой Жюльетт. Они будут представлены в галерее "Цех" с 13 апреля до 8 мая. В Киеве Жюльетт пообщалась с украинской прессой.

Она слушает разнообразную музыку: рок, джаз, реп. Жюльетт это объясняет тем, что у нее растут двое детей. А также она не думает о мечтах, потому что, по ее словам, все существует лишь здесь и сейчас, все прекрасное делается каждое мгновение. И не может быть какой-то мечты вне этого момента.

– Я не жалею о прошлом, и не мечтаю о будущем, для меня есть лишь текущие моменты.

Расположившись перед камерами, Жюльетт выпила стакан воды и сказала по-украински:

– За здоров’я.

Актриса сразу сказала, что не любит сама просто так говорить. Она любит, когда ее спрашивают.

Жюли, что вам удалось уже увидеть в Киеве? У меня было много интервью, потому еще ничего не увидела. Но я очень надеюсь, что что-то таки увижу.

Украина – это такая страна, которую хочется для себя открыть, познакомиться с ней.. Она была в составе Советского Союза, потом получила свою независимость, она творится сейчас…

Можете ли больше рассказать о проекте, с которым приехали в Киев?

Идея зародилась во время представления «Современного танца». Это был довольно необычный опыт. На протяжении семи месяцев мы выступали с этим представлением. Я была настолько уставшая, что теряла сознание, потому в прошлом октябре решили прекратить это представление. Но как следствие с этими танцами, мы побывали в одиннадцати странах. Тогда нам предложили сделать ретроспективу лучших фильмов.

За свою карьеру мне пришлось поработать с большим количеством людей, с разными традициями, потому мне не захотелось оставаться пассивной и просто ездить показывать фильмы. Говорить лишь о прошлом – тоже неинтересно. Потому я решила сделать такой своеобразный ответ режиссерам, с которыми я работала над созданием фильмов. Они показывали меня, направляя на меня свои камеры, а я их в ответ изображала кистью.

Вы брали уроки рисования или вы самоучка? Когда мне было девять лет, моя мама купила мне сто книжек с лучшими шедеврами живописи. У нас просто были не очень много денег, а как только они появились, то мама мне их купила.

На выходных я просто садилась и делала копии с этих книжек.

Кроме того, в школе я училась не очень хорошо, потому что меня не интересовали все эти учебники. Потому я рисовала. Из-за этого моя личность находила выход, утверждалась, реализовывалась.

С одиннадцати лет я училась в эдакой экспериментальной школе, где у нас были очень разные занятия, учили также работать с рисунком. Мой учитель рисования научил меня видеть связь между светом и тенью. Во-первых, это захватывает. Во-вторых – это символично, потому что в игре актера тоже есть работа со светом и тенью.

Я не могу рисовать масляными красками. Я однажды попробовала, это было так ужасно. Потому для меня было радостью открыть акриловые краски, которые очень быстро высыхают.

Конечно, бывают периоды, когда я могу рисовать, бывают – когда не могу.

Каждый человек, который достигает популярности, чувствует груз социальной миссии. Какая социальная миссия для вас наиболее приятна? Я бы с вами не согласилась относительно миссии, потому что, как по мне, наша миссия заключается в том, что мы делаем то, для чего мы созданы.

У меня был период, когда я пыталась сделать что-то в социальной отрасли. Ездила в Камбоджу, где работала с ассоциацией, которая занималась сиротами. У меня тогда как раз родился мой первый ребенок. Я тогда подумала, что было бы хорошо, если бы мой сын имел связь с людьми, которые живут на другом континенте и имеют не такие комфортные условия для жизни.

Однако потом все плохо закончилось, потому что оказалось, что один из руководителей этой ассоциации – педофил.

Это была страшная история. С тех пор я не соглашаюсь с тем, что все звезды должны заниматься благотворительностью.

Один режиссер сказал, что люди должны сами решать проблемы своей страны. Успехи их страны должны быть их достижением.

Что касается миссии в нашей непосредственной работе. Важно сделать правильный выбор фильма. То есть сделать фильм хорошим.

Я тщательно подхожу к выбору фильма. Я не руководствуюсь намерениями заработать деньги или просто получить известность.

Красивых женщин принято спрашивать о секрете их красоты. Каков ваш секрет? Я не знаю никакого секрета, кроме любви. Еще несколько лет назад я открыла для себя древнекитайские знания, которые связаны с человеческой энергией. Придерживаюсь мнения, если в человеке очень хорошо функционирует позитивная энергия, то красота человека достигает своего максимума.

Насколько для вас является важной политическая, этическая составляющая в фильмах?

Для меня очень важно видеть, в каком направлении двигается фильм, когда я соглашаюсь на роль. И какие мысли это кино может породить у зрителя.

Правда ли, что вы - крестная мама девяти камбоджийских детей?

Нет, их только пятеро. Мы с ними только переписываемся. Свою судьбу они решают сами.

Для меня достаточно знать, что они имеют возможность спать в нормальных условиях.

Вы сказали, что в вашей жизни очень много любви. А почему вы никогда не выходили замуж?

Мне дважды предлагали бракосочетание, когда отношения заканчивались. Третий раз, мне кажется, это уже будет неразумно. И вообще я не очень умна. (Смеется. – Авт.).

Ксения Лесив