Свадьба в столичной мэрии (фоторепортаж)

В зале, где совсем недавно шли торги за киевскую землю, проходили драки и, очевидно, под столами считались деньги, прошло мероприятие из серии “светлого и высокого” - бал-маскарад “Карнавалия”.
В зале, где совсем недавно шли торги за киевскую землю, проходили драки и, очевидно, под столами считались деньги, прошло мероприятие из серии “светлого и высокого” - бал-маскарад “Карнавалия”.
Такой бал в колонном зале мэрии – уже не новинка. В самом начале сезона балов, который начинается в это время в столице Австрии, в Киеве также собираются “сливки”. Только до венских балов, есть серьезное подозрение, нашим еще далеко. Попросту говоря, “сливки и другая сметана” начинают, прошу прощения, “тусить”. Если хотите, можно назвать это очередной ярмаркой тщеславия, но ей и до более традиционной далеко – Венского бала, проводимого в киевской опере. То, что происходит в мэрии, больше похоже, если хотите, на ресторан. Или – на богатую (поскольку все же “сливки”) украинскую свадьбу.
Потому что зал, где проходил бал, наполовину был заставлен столами (теми же, за которыми депутаты делили землицу). Гости, прилежно приготовившись на других посмотреть и себя показать, скромно сидели, попивали-закусывали. Себя показывали другие – певцы и танцоры. Гости начали танцевать уже ближе к полуночи.
Позже мы пытались узнать, сколько стоит аренда помещений городской администрации. На случай, если свадьбу нужно будет отпраздновать или, скажем, день рождения. Сотрудники мэрии лишь пожали плечами.
Мальчикам-хостесам, помимо приёма гостей, приходилось отбиваться от прохожих
Гостей развлекали разного рода актёры: неподвижные бронзовые, читающие, не листая страниц...
Актёры на ходулях даже представителю итальянского посольства напомнили венецианский карнавал
И актёры ансамбля “Божичи”, с заметным трудном пытавшиеся обучить элиту народным украинским танцам
...И актёры ансамбля “Божичи”...
Гостей больше развлекали другие, чем они развлекалися сами
Ребятам из “Пиккардийской терции” было не до масок
Иностранцам маски можно было и не одевать...
...однако некоторые компенсировали их отсутствие оригинальной одеждой и внешним видом
И мужчины, и женщины старались отличиться оригинальностью маски...
...Хотя понятно было, что главное – не маска
Дамам без масок и кавалеров...
...было явно грустно
Но кого-то ждали “принцы”. Угадайте, кто ждал Инну Цымбалюк...
Фото Дмитрия Стаховского
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