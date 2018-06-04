Свадьба в столичной мэрии (фоторепортаж)

В зале, где совсем недавно шли торги за киевскую землю, проходили драки и, очевидно, под столами считались деньги, прошло мероприятие из серии “светлого и высокого” - бал-маскарад “Карнавалия”.

Такой бал в колонном зале мэрии – уже не новинка. В самом начале сезона балов, который начинается в это время в столице Австрии, в Киеве также собираются “сливки”. Только до венских балов, есть серьезное подозрение, нашим еще далеко. Попросту говоря, “сливки и другая сметана” начинают, прошу прощения, “тусить”. Если хотите, можно назвать это очередной ярмаркой тщеславия, но ей и до более традиционной далеко – Венского бала, проводимого в киевской опере. То, что происходит в мэрии, больше похоже, если хотите, на ресторан. Или – на богатую (поскольку все же “сливки”) украинскую свадьбу.

Потому что зал, где проходил бал, наполовину был заставлен столами (теми же, за которыми депутаты делили землицу). Гости, прилежно приготовившись на других посмотреть и себя показать, скромно сидели, попивали-закусывали. Себя показывали другие – певцы и танцоры. Гости начали танцевать уже ближе к полуночи.

Позже мы пытались узнать, сколько стоит аренда помещений городской администрации. На случай, если свадьбу нужно будет отпраздновать или, скажем, день рождения. Сотрудники мэрии лишь пожали плечами.

Фото Дмитрия Стаховского