Виктор Суворов: Давайте для начала выдернем сморчка из Мавзолея, а потом доберемся до Бандеры и Шухевича

При Гитлере в Украине голода и людоедства не было, а при кремлевской власти она была… Едет победитель войны на парад в немецком мерседесе, и у него георгиевская ленточка болтается… Самоубийство Фадеева связано с появлением Олега Кошевого…

Виктор Суворов, он же Владимир Резун - писатель и беглый разведчик ГРУ, который был заочно приговорен к смертной казни, и чьи книги о войне «Ледокол» и «Аквариум» стали взрывом для советской военной истории. В своих книгах он предложил целый ряд новых научных концепций, касающихся начала и хода Второй мировой войны. В Российской Федерации вышло около двух десятков книг, стремящихся опровергнуть Виктора Суворова. Насколько аргументированы доводы его оппонентов – мнения расходятся. Но вряд ли он хоть один из изданных "антисуворовых" смог приблизится по тиражам к книгам бывшего разведчика ГРУ, который уже более тридцати лет живет в Англии, читает лекции в британских военных вузах. В предверии 65-летия Победы мы связались с Владимиром Богдановичем, чтобы поговорить о прошлой войне и о нашей истории.

ПРИ ГИТЛЕРЕ В УКРАИНЕ ГОЛОДА И ЛЮДОЕДСТВА НЕ БЫЛО, А ПРИ КРЕМЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ ОНА БЫЛА

Владимир Богданович, День Победы в этом году Украина собралась праздновать вместе с Россией. И это было бы понятно, но тут мэр Москвы Лужков собрался развешивать по Москве красные тряпки с портретами Сталина. Говорит, что он сторонник «объективного освящения истории». И поэтому возникают сомнения, сумеет ли новая власть выбрать нужную тональность для этого торжества...

Когда празднуют 9 мая, повторяют: «Победа-победа, мы победили. Гитлер хотел уничтожить Советский Союз, всех нас сделать рабами, а СССР сделать сырьевым придатком Европы». «Победил» СССР, но мечта Гитлера осуществилась: Россия почему-то стала сырьевым придатком Европы. Все боялись того, что Гитлер вывезет русских и украинцев на самые грязные работы. Но сегодня я хожу по Лондону, и вижу, что самую грязную работу в отелях делают русские, украинцы, молдаване. Поэтому, когда мы говорим о победе, то у меня двойственное чувство. Мне говорят: в этой войне речь шла о выживании народов. Помилуйте, но разве наши народы выживают? Ведь идет процесс умирания нации, совершенно жуткий процесс сокращения нации, а населения обеих наших стран, если и увеличивается, то за счет людей, пришедших со стороны. И вот, когда празднуют 9 Мая, я говорю: хорошо. Давайте при этом вспоминать о девяти миллионах людей, которых советская власть истребила преднамеренно. Да, Гитлер плохой человек, но при Гитлере в Украине голода и людоедства не было, а при кремлевской власти она была. Вот когда празднуют 9 Мая, я бы хотел, чтобы это был праздник со слезами на глазах, чтобы люди вспомнили тех, кто погиб на войне. А вот это размахивание флажками - это просто пошлость. Идет по Москве мерседес, в нем сидит народный депутат, потому что Россия не способна производить автомобили. Просто не способна. Произвели эту «ладу» в прошлом году, семьсот тысяч произвели, одну четверть удалось продать. Потому что она никому не нужна. Так вот, едет "победитель войны" на парад в немецком мерседесе, и у него георгиевская ленточка болтается. Вот так и победили. Странный это праздник для меня.

Почему российское общество оказывается восприимчивыми к идеям сталинизма? Или люди просто не отваживаются громко заявить протест против продвижения генералиссимуса?

Люди понимают, что при нынешней системе развития у России нет светлого будущего, поэтому они хватаются за светлое прошлое. А где светлое прошлое? А кого еще вспоминать? Ленина – сифилитика и немецкого шпиона? Берию Лаврентия Павловича? Безумного Хрущева, который чуть весь мир не уничтожил в ядерной войне? Вот генералиссимус и победил. Идеология российского государства находится в тупике, у нас нет положительных героев.

На какие этапы вы бы разбили Вторую мировую войну для школьного учебника?

Действия Советского Союза были направлены на распространение в мире коммунизма. Этот вектор был и до войны, и после войны: Афганистан, Египет, Сирия, Индонезия, Чили. СССР двигался в одном направлении - к мировому господству. Вторую мировую войну я бы начинал с пакта Молотова-Риббентропа. Сталин разделил Польшу, одна половина – Гитлеру, другая – Сталину. И тут же началась тайная мобилизация Красной Армии. Она должна была завершиться войной. Нельзя начинать войну с 22 июня и словами «вероломное нападение». Но надо сказать, что когда они на нас действительно напали…

...то в первый год наше поражение было оглушительным...

Да. Потому, что Красная Армия готовилась к совершенно другой войне. Она готовилась не к обороне, а к нападению. Если бы Красную Армию поставили в оборону, то никто эту оборону никогда пробить не смог бы. Допустим, на Курской Дуге за два-три месяца в чистом поле была создана непреодолимая оборона. У немцев были тяжелые танки, но взломать ее было невозможно. В 1941 году у немцев не было тяжелых танков, но они захватили Киев, дошли за месяц до Ленинграда, к октябрю к Москве вышли. Это оттого, что СССР готовился не к оборонительной войне. Приказ на оборону давался в начале июля. А до этого не было такого приказа.

Если говорить об этапах войны. Первый этап: 1 сентября 1939 года, война СССР и Германии против Европы. Тогда Гитлер в Польше и мы в Польше, Гитлер в Норвегии, а мы в Финляндии, Гитлер в Дании, Голландии, Бельгии, Франции, а у нас - Эстония, Литва, Латвия. Два бандита грызли Европу, а потом один внезапно ударил другого. Вот тогда начинается второй этап, 22 июня 1941 года, когда они стали драться между собой.

Третий этап. Тут я поставил бы Сталинград, 19 ноября 1942 года, когда произошел перелом, и война покатилась в другую сторону. То есть, три основных этапа.

Но дальше я бы добавил, что после этого Красная Армия- освободительница пришла в Европу и решила оттуда не уходить.

УТВЕРЖДАЯ, ЧТО СТАЛИН ГОТОВИЛ ПОКУШЕНИЕ НА ГЕРМАНИЮ, СПАСАЮ ЧЕСТЬ СВОЕГО НАРОДА

Я честно говоря, не понимаю, почему ваше утверждение, что Сталин готовил нападение на Гитлера, вызывает такое возмущение у российских историков.

Да, за это меня пинают ногами. Знаете, какая самая главная глупость советских учебников и всей пропаганды? Это два взаимоисключающих тезиса. Нам подают, что Красная Армия освободила Европу от коричневой чумы. И тут же говорят: мы никого освобождать не хотели, мы на Гитлера нападать не хотели. Если следовать этой логике, мы - освободители поневоле. И если продолжить эту мысль, «вообще, мы – верные гитлеровцы». А почему нет? Мы подписали договор с Гитлером, снабжали его вольфрамом, молибденом, нефтью, никелем, хлебом, салом, кожей Кунгурского завода, шинами Ярославского комбината. Всем этим снабжали, и нападать не хотели. То есть мы были верные гитлеровцы, он просто на нас напал. А нет, так душил бы Гитлер Европу, по Европе - кровь лужами, а мы бы его поддерживали. Когда я говорю, что Сталин готовил покушение на Германию, то тем самым я спасаю честь своего народа, и русского народа, и украинского.

И спасаете при этом свою научную концепцию...

Ну, конечно. Но согласитесь, что она достаточно стройная. Ведь иначе чепуха получается: мы не хотели нападать на Гитлера...

Вы в Англии стали говорить с украинским акцентом?

Правда? А у меня он всегда был. Меня тут отучали. Я всегда говорил гуси (произносит мягкое г).

Публицисты задавались вопросом, почему в первый год войны пропавших без вести было в шесть-десять раз больше собственно погибших. Это объясняют тем, что в первый год было колоссальное бегство, и хоронить людей, когда сзади наступают немцы, было, таким образом, невозможно...

Уже в первый год войны было и бегство, и невероятный героизм. Наш человек такой, если его прижмет, он или стоит насмерть, или бежит.

Я пример такого героизма приведу. 37 армия генерал-майора Андрея Андреевича Власова 71 день защищала Киев, и оставил он Киев не потому, что прорвали киевский укрепрайон, а только потому, что гигантскими клещами из-под Конотопа ударили в тыл, и в районе Кременчуга немцы форсировали Днепр. Две группы армии соединились в районе Лохвица, это не вина Власова. У моего отца много наград, но я очень горжусь медалью за оборону Киева.

Я считаю, что выдающимися полководцами были Ватутин, Черняховский, с большим уважением отношусь к Василевскому. К Жукову я свое отношение изменил. Сначала я его уважал. Мой отец всегда его не любил, считал, что он живодер и истребитель пехоты, тупой сталинский палач. Со временем мне пришлось с ним согласиться, и я жалею, что он не прочел мою позднюю книгу о Жукове, где я изменил свое мнение.

Я очень верю, что героизма и особой нравственности, когда наши ребята с трехлинейкой бросались на танки, когда из под пуль вытягивали иностранных детей, всего этого было больше, чем какой-то тяжелой окопной правды.

Наш народ... Под "нашим" я понимаю и русский (моя мама была русской) и украинский (мой отец был украинец)... Народ - добрый и способный и на подвиги, и на самопожертвование. То, что наш народ может ценой жизни спасти человека, это правда.

Мой отец вступил в войну 23 июня в составе 140 стрелковой дивизии Киевского Особого военного округа, он прошел всю войну. После всего он и Японскую войну отвоевал, его там еще и оставили служить.

В Киев недавно приезжал внук Молотова, открыл Российский центр. Дал интервью и очень хвалил дедушку. Говорил, что он выдающийся дипломат, сравнивал его с Талейраном.

По количеству жертв Молотов превзошел даже Сталина, это установлено документально. Представители той власти выносили списки людей, которых необходимо было уничтожить. И есть статистика, сколько людей своей подписью уничтожили Молотов, Ворошилов, Ежов, Сталин. Молотов превзошел всех. Что касается его дипломатических способностей... В частности, пакта Молотова-Риббентропа, это было выдающееся достижение, но это достижение Сталина. Сталин столкнул лбами всю Европу: Великобритания и Франция воевала против Гитлера, а Сталин находился в стороне. Это не пакт Молотова, это пакт Сталина, капкан для Гитлера. Ну а если говорить о других достижениях Молотова... Возьмем, например, его визит 12-13 ноября 1940 года в Берлин. Этот визит был провален. По воспоминаниям гитлеровских генералов, уехал Молотов из Берлина, Гитлер сказал: будем воевать. Молотов тогда сказал Гитлеру: нам нужны Румыния, нам нужна Болгария, нам нужны датские проливы. Этот визит полностью предрешил войну, после него Гитлер подписал план Барбаросса. Как дипломат он был ничто, в партии его звали «Вячик – каменная задница». Это был очень исполнительный и очень работоспособный бюрократ.

Но и Черчилль трактовал пакт Молотова-Риббентропа как временную необходимость, как то, что России нужно было время, чтобы лучше подготовиться к войне.

Черчиллю нужно было изворачиваться. Были Гитлер и Сталин. Против Гитлера он воюет, но Сталин - это такой же кровавый палач, только хуже. Сталин истребил людей в своей стране. Гитлер в своей стране никогда не устраивал никаких Голодоморов. Чтобы как-то объяснить людям союз Сталина с Гитлером, Черчилль вынужден был рассказать: да, бедный Советский Союз, окруженный со всех сторон врагами, пытался оттянуть время. Это самая настоящая советская пропаганда. Иначе бы английский народ сказал: какая разница? - У Гитлера - красный флаг, и у Сталина - красный флаг, у Гитлера - концлагеря, у Сталина – концлагеря, У Гитлера – гитлерюгенд, у Сталина – комсомол, у Гитлера – одна партия у власти, остальные в тюрьме, у Сталина – одна партия, остальные в тюрьме. В чем разница? Разница - в форме усов. Отчего ты ездил к Сталину в Ялту и сдавал ему Восточную Европу, а против Гитлера воевал? Вся британская пропаганда стоит на том, что Гитлер - людоед, а Сталин – дурачок. Гитлер для меня - убийца, людоед, мерзавец. Но из того, что Гитлер был людоедом, не следует, что Сталин был вегетарианцем.

САМОУБИЙСТВО ФАДЕЕВА СВЯЗАНО С ПОЯВЛЕНИЕМ ОЛЕГА КОШЕВОГО

Давайте вернемся к сегодняшней России. Я считаю, что Александр Литвиненко, который написал книгу «ФСБ взрывает Россию», был самым смелым человеком в этой стране. Но я всегда задавалась вопросом: почему он принял ислам? Потом где-то вычитала, что у россиян, если они изначально нерелигиозны, такое случается, как проявление чувства вины перед чеченским народом.

Не нам судить Сашу Литвиненко. Человека, который медленно и страшно умирал за правду. Когда он умер, я тогда был очень болен, на кладбище меня не было. Меня иногда спрашивают: как охарактеризовать этого человека одним словом? Я отвечаю: д`Артаньян. Он каждый день по десять километров бегал... Он был очень открытый. Мы с Таней (женой) когда ни приедем, у него всегда дом полный. Я еще предупреждал: Саша, поосторожнее.

Ну вот как решить проблему Чечни? Ведь правы те, кто говорит, что отпустишь Чечню, уйдут другие кавказские республики...

Ну и что? Если исторически, этнически и культурно они нерусские?! Почему Россия держит их кровью в составе России?! Зачем кровавой лапой держать чеченцев и ингушей под своим контролем? Если мы говорим, что чеченская мафия – ужасна, то почему бы не отделиться?

А сумеет ли Кадыров, который в таком случае станет контролировать все территории, защитить их от исламского экстремизма?

Ну, это вопрос Кадырова. Пусть он с этим разбирается, просит помощи у России, Европы и Америки, у кого захочет. Те, кто говорит, что дать свободы одному - все захотят уйти, признают, что вся Россия не хочет жить под властью Москвы. Вся Российская Федерация связана на крови и на соплях. Так держали соцлагерь. Хлеба давали этим, газа – другим. Все ненавидели, все хотели разбежаться. И разбежались.

Теперь вопрос об украинской истории. Спрашиваю, рассчитывая на ваш ум разведчика. Говорят, что Олег Кошевой был членом ОУН. Что вы об этом знаете?

У меня доказательств этому никаких нет. Но я совсем недавно вернулся из Америки, и там встречался с людьми, которые занимались этой темой. И там мне рассказали следующую историю. Что якобы Фадеев, автор "Молодой Гвардии" приехал в Америку с какой-то лекцией про мир. И на одной из лекций ему сказали: товарищ Фадеев, мы сейчас вам сделаем сюрприз. И тут заходит человек и говорит: здравствуйте, я Олег Кошевой.

Говорят, что самоубийство Фадеева связано с появлением Олега Кошевого. Я не знаю, как он ушел, то ли с немцами, то ли в лес... Но насчет этой истории у меня нет подтверждения. Это не моя история.

Почему России так тяжело признать Голодомор геноцидом? Если чекисты, которые сидят в Кремле, признают, что это дело их организации, то получается, что люди, зная о преступлениях прошлого, добровольно пошли служить в эту организацию. Кто же они тогда такие?

Признание Голодомора будет признанием того, что они преступны. Это речь не об истории, это речь об их современной репутации.

Одно из политических требований России: лишить звания героев Степана Бандеру и Романа Шухевича...

Тут бы Украина могла подать встречный иск. Ленин продал Украину кайзеру. Хорошо, что Германия была повержена, но Ленин отдавал Украину навсегда. И вот этот сморчок лежит на Красной площади, и почему бы его оттуда не выдернуть? Почему по всей России стоят памятники Ленину? И почему не переименованы проспекты Ленина? Давайте начнем с Ленина, а потом доберемся до Бандеры и Шухевича. И никто не может совать нос в дела суверенной Украины. Даже, если у кого-то были ошибки и даже преступления.

Расскажите о том, что стало в России с ГРУ.

Я делаю большую разницу между КГБ и ГРУ. ГРУ - часть армии, ее главная задача - уберечь страну от внешнего врага. А у КГБ задача – уберечь режим от своего собственного народа. По большому счету руки ГРУ не запачканы кровью собственного народа, а КГБ запачканы по макушку. ВЧК, ЧК, Голодомор - все на совести КГБ. Куда девалось Главное Разведуправление? Военная разведка - это глаза и уши государства. Если мозг умер, то глаза и уши ему не нужны. Сейчас происходит мощная деградация, как ФСБ, так и ГРУ. ГРУ служила великому СССР, улучшению его невероятной индустриальной, военно-промышленной мощи. Добывали сведения и технологии. Все деньги, которые выручались от нефти, газа, шли в ВПК, а потом попадали в разведывательную организацию. А сейчас все эти деньги идут на приобретение футбольных клубов, яхт, дворцов. Деньги не идут в разведку, а с другой стороны нет заказчика, нет того мощного индустриального комплекса, который бы заказывал такие сведения.

Ваша книга "Аквариум" начинается с того, что живого человека, ГРУ-шника за измену заживо сжигают в печке. Что, так и было?

Представьте: ЦК, Старая площадь в Москве. Там есть отдел административных органов, который контролировал армию, КГБ, дипломатов. Все, кто выходил за рубеж, проходил собеседование в административных органах. Выходит за рубеж семь-восемь тысяч человек разведчиков. Как их удержать? Брать заложников - это уже не работало, потому что половина ребят - это сыновья партийных шишек. С материальной точки зрения, что они могли мне дать? Жигули и квартиру в Чертанове?! Купить не могли. Идеология не работала, в наше время никто не верил в светлое будущее и в то, что всем будет по потребностям. Я всегда смеялся над тем, что всем при коммунизме будет по потребностям. Я при этом спрашиваю: знаете, сколько моей жене нужно пар туфлей? Ну вот такие у нее потребности…И вот придумали один способ, чтобы нас удержать. Какой? Держали нас в страхе. Пугали индивидуально, но так, чтобы запомнить на всю жизнь.

А вы уже в Англии женились?

Нет. Я женился в Советском Союзе. Я хитро сделал: она разведчица, как и я, мы уходили вместе. 13 апреля будет 39 лет, как мы вместе. Она пошла за мной, и я очень этим горжусь.

Вам нужно написать еще одну книгу...

Нет. У меня нет того таланта, чтобы ее описать. Но когда я писал "Контроль", то у меня была возможность с натуры описывать близкого человека.

Вы не хотите приехать в Украину, побаиваетесь? Нет, я не боюсь. Но мне же Верховная Рада запретила. Они считают, что раз я изменил Москве, то не могу приехать. Разве Украина - верная московская колония?

Надо подкинуть украинской оппозиции идею, чтобы отменить ваш запрет...

А почему бы и нет? Мою Таню спрашивают: у вас такой акцент интересный? Вы – шведка? Она отвечает: да, шведка из-под Полтавы, из Карловки, есть там такой райцентр. Совершенно дикая вещь: эти ваши парламентарии что, верность до сих пор Москве соблюдают? Ну, вот я вышел из состава СССР, Украина последовала за мной. И я после этого нехороший человек, а они хорошие?

Беседовала Лана Самохвалова