Сын Ющенко оказался на восемь позиций круче отпрыска Януковича

Рейтинг самых завидных женихов и невест возглавили Владимир Кличко, чемпион мира по боксу, и Снежана Онопка, супермодель. Здесь также сын министра юстиции, дочь губернатора Запорожской области и прочие мальчики-мажоры.

Журнал «Фокус» разразился очередным рейтингом. В свое время издание представило сотню самых влиятельных женщин Украины. Публиковался на его страницах и список наиболее влиятельных донетчан. На этот раз, накануне дня Валентина, «Фокус» представил список из тридцати самых завидных женихов и невест Украины, по пятнадцать на женихов и невест, соответственно. С полным списком фамилий можно ознакомиться здесь.

Условием попадания в рейтинг был возраст и семейное положение: здесь оказались люди не старше тридцати пяти лет, не состоящие в браке и не имеющие детей.

– Мы составили этот список, так как считаем, что у нас в стране очень много интересных людей, на которых приятно посмотреть, которых интересно послушать. Которые представляют определенный сексуальный интерес, интерес противоположного пола, – сказал главный редактор «Фокуса» Вахтанг Кипиани.

По словам журналистов – составителей рейтинга – некоторые из тех, кто в нем оказался, не хотел светиться, и некоторые фамилии пришлось публиковать без согласия их обладателей. В то же время были те, кто в список не попал, как ни старался.

Снежана Онопка

Владимир Кличко

Возглавили рейтинг Владимир Кличко, чемпион мира по боксу, и Снежана Онопка, супермодель, ставшая сегодня лицом многих мировых брендов. Составители списка сообщили, что эти люди оказались здесь, потому что, во-первых, они известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами, во-вторых, лидеры рейтинга, как говорится, сделали себя сами, без протекции родителей.

И всё же не будет преувеличением сказать, что абсолютное большинство женихов и невест стали "завидными" благодаря родителям. Таковы Андрей Ющенко (второй в рейтинге), сын Рината Ахметова Дамир, идущий третьим номером. Пожалуй, не только благодаря таланту и уму второй в женском списке стала Мария Пинчук, дочь Виктора Пинчука.

Также явно нельзя назвать случайным то, что в этом списке оказался сын министра юстиции Максим Лавринович, простой управляющий юридической фирмы «Лавринович и партнеры». В списке также сын премьер-министра народный депутат Виктор Янукович и Александра Червоненко – девятнадцатилетняя дочь Евгения Червоненко, губернатора Запорожской области. На вопрос, почему Янукович оказался девятым, а Ющенко вторым и не просматривается ли в этом симпатия редакции к «оранжевым», Кипиани ответил, что причина тут в образовании. Сын Президента окончил Киевский институт международных отношений, а отпрыск премьера учился в Донецке.

Здесь же секретарь Киевсовета Олесь Довгий, заместитель председателя КГГА Денис Басс. А также чемпион мира и Европы по плаванию Олег Лисогор, финалистка конкурса «Мисс Вселенная-2006» Инна Цимбалюк, чемпионка мира по плаванью Яна Клочкова, первый заместитель министра Кабинета министров Елена Лукаш и другие. Кипиани сказал, что обычно в мире подобные рейтинги составляются с ориентиром на финансовое состояние людей, чьи фамилии туда вписаны, у нас же оценивались еще и ум, и деловые качества.

Еще главный редактор “Фокуса” сообщил о достижениях коллектива, работавшего над составлением списка. Оказывается, здесь впервые широкой публике представлена Анна Тигипко (пятый номер), дочь совладельца финансовой группы «ТАС» Сергея Тигипко. Фотографию девушки, правда, раздобыть не удалось. Еще одна бесспорная заслуга «Фокуса» то, что здесь опубликовано фото Дамира Ахметова, сына самого богатого человека, как сказано в статье о нем. Это тем более эксклюзивно, что подробности его жизни – тайна за семью печатями. В журнале рассказывается только о том, что Дамир любит футбол, и даже хотел играть за «Шахтер», но отец запретил ему идти в команду, поскольку такой шаг поставил бы тренера в неудобное положение. Ведь не факт, что сын талантлив как футболист.

После знакомства со списком почему-то вспоминается анекдот. «Может ли сын генерала стать генералом? – Может. – А маршалом? – Маршалом не может. У маршала свои дети есть».

И еще. В журнале есть маленький «косячок». На третьей странице написано, что с рейтингом можно ознакомиться на странице номер 37. На самом деле материал начинается со страницы номер 42. Елена Лукаш представлена здесь как начальник Управления «правого» обеспечения (надо "правового"). Но это пустяки по сравнению с масштабом затронутой журналом темы.

Антон Зикора