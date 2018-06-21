Кличко - против охраны Киевсовета (фоторепортаж)

2 марта депутаты оппозиционного Блока Кличко пытались провести в зал представителей профсоюзных организаций Владимирского и Житнего рынков и помощников депутатов Киеврады, что и спровоцировало агрессивную реакцию у охранников. Последние начали давку перед входом в зал заседаний и применили физическую силу к депутатам и представителям рынков.

«Еще утром в установленном порядке мы подали списки людей, которых пригласили на сессию Киеврады. Но власть в который раз проигнорировала нас, и в результате в залу заседаний не могли попасть не только приглашенные люди, но и сами депутаты от нашей фракции», – сказал Виталий Кличко.

В итоге, как сообщал УНІАН, депутаты удовлетворили протест прокуратуры и отменили решение о приватизации помещений Владимирского и Житнего рынков. За соответствующий проект решения проголосовали 111 из 116 присутствующих в зале депутатов.

Согласно решению Киеврады, на протяжении 30 дней будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности указанных рынков. Кроме того, депутаты на одном из следующих заседаний Киеврады заслушают отчеты руководства этих коммунальных рынков о работе их предприятий, а также рассмотрят предложения о последующем эффективном использовании имущества.

Фото Андрея Скакодуба / УНИАН