Будут ли отзывать «Тойоты» в Украине

Компания Тойота в конце прошлого года заявила о намерении отозвать более 4-х млн. автомобилей, произведенных на заводе в США. Как сообщалось в американских СМИ, на ряде моделей, произведенных за период с 2005 по 2010 год, была выявлена неисправность - педаль газа застревала в нажатом положении, она цеплялась за резиновый коврик перед водительским сиденьем. Некоторые из официальных диллеров Тойоты в Украине поспешили заявить о том, что эта проблема их не касается, так как они торговали авто исключительно японской сборки, к которым претензий не предъявляется. Однако, 1 февраля представители Toyota Motor Europe заявили о том, что имеют планы по отзыву около 2-х млн. автомобилей, проданных в Европе. При этом выяснилось, что в европейских машинах резиновый коврик не при чем, проблема несколько серьезней…

Какие модели отзывают и почему

Для начала стоит прояснить ситуацию с тем, какие же неприятности могут грозить украинским «тойотоводам». Как сообщается в официальном пресс-релизе Toyota Motor Europe, компания подтвердила проведение комплексного ремонта педалей газа на 8 моделях Toyota, запланированных к отзыву в Европе. Подается список этих моделей и периоды, за которые они были произведены:

· AYGO (Февраль 2005 – Август 2009)

· iQ (Ноябрь 2008 – Ноябрь 2009)

· Yaris (Ноябрь 2005 – Сентябрь 2009)

· Auris (Октябрь 2006 – 5 Январь 2010)

· Corolla (Октябрь 2006 – Декабрь 2009)

· Verso (Февраль 2009 – 5 Январь 2010)

· Avensis (Нояюрь 2008 – Декабрь 2009)

· RAV4 (Ноябрь 2005 – Ноябрь 2009)

Однако, пока окончательной ясности в отношении того, какие модели из проданных в Украине попадают под процедуру «изъятия», а какие нет. Дело в том, что на авто, собранных в Японии, проблем с педалью газа не наблюдалось. Таким образом, владельцам «чистокровных» Тойот вроде бы не о чем беспокоиться.

Другое дело, владельцы «японцев», изготовленных на заводах Евросоюза и США. Одним из главных претендентов на отзыв в Украине является Yaris, за ним следуют Auris, Avensis и RAV4, но из последних отзываться если и будут, то только автомобили определенных серий, а не все подряд. Какие это будут серии, представитель Тойота Украина пока не уточнил, пообещав предоставить информацию позже.

Вернемся к техническим нюансам. Как сообщается в пресс-релизе компании, специалисты фирмы «Тойота» выявили проблему, которая, в редких случаях, может вызывать на отзываемых автомобилях залипание педали газа в нажатом состоянии. По данным специалистов компании, упомянутая проблема возникает из-за фрикционного механизма педали газа, который необходим для обеспечения её «информативности». Данный механизм увеличивает сопротивление нажатию и делает его плавным и стабильным. В конструкцию механизма входит ползун, который трётся об окружающую поверхность при нормальной работе педали. Из-за характера использованных материалов, степени износа и погодных условий с течением времени трущиеся детали могут не надолго залипать, работая неэффективно. В некоторых случаях трение может увеличиться на столько, что педаль будет медленнее, чем обычно, возвращаться в исходное положение, либо, в редких случаях, педаль может залипнуть в нажатом состоянии, оставляя дроссельный клапан частично открытым. Для устранения этой проблемы специалисты Тойоты нашли эффективное и простое решение.

Есть и рекомендации компании водителю. В случае, если водитель чувствует, что педаль газа застревает в частично открытом положении дросселя или медленно возвращается в нерабочее состояние, в Тойоте рекомендуют управлять автомобилем жестким нажатием на педаль тормоза с постоянным усилием. При этом подчеркивается, что не следует нажимать на педаль тормоза несколько раз подряд, так как это может ослабить работу вакуумного усилителя тормозов, требуя более сильного нажатия на педаль тормоза. Автомобиль необходимо остановить, выключить двигатель и связаться с официальным дилером Тойота для получения помощи.

В пресс-релизе Toyota Motor Europe также отмечается, что компания уже приняла меры для того, чтобы избежать проблемы с педалью газа на предлагаемых к продаже автомобилях. По данным компании, уже приняты меры для оповещения владельцев проблемных авто.

Из приведенного выше перечня автомобилей становится ясно, что речь идет о серьезном количестве машин, подлежащих отзыву в Украине. Только в 2008 году в нашей стране было продано более 8 тыс. Corolla, около 4 тыс. RAV4, более 10 тыс. Yaris. Так что, для украинских диллеров Тойота начинается горячая пора, ведь всех владельцев проблемных автомобилей необходимо обзвонить и пригласить на СТО, а там оперативно обслужить. Не трудно предположить, что менеджерам компании предстоит выслушать много «теплых» слов в свой адрес. Но что поделаешь, такая у них работа, перед Тойотой же стоит снять шляпу. Только по настоящему беспокоящаяся о своих клиентах компания могла пойти на отзыв такого беспрецедентного количества автомобилей. Тойота, несмотря на свои нынешние неприятности, остается надежным автомобилем, просто те, кто по уровню качества “и рядом с ней не валялись”, вряд ли когда-нибудь решатся на подобные акции. Компания планирует централизовано выделить средства на проведение сервисного обслуживания авто на СТО официальных диллеров.

Владельцам “официальных” Тойот советуем уже сегодня занимать очередь на фирменные СТО для доработки педали газа, что будет осуществляться бесплатно. То же самое касается и хозяев “серых” Тойот, проданных в Украине. Вот только для последних обслуживание будет платным, так как на них не распространяются гарантийные обязательства официальных диллеров…

Американские «нелегалы»

За последние пять лет в Украине «мимо» официальных диллеров была продана не одна тысяча Тойот различных моделей, в том числе и тех, которые попадают под отзыв как в Европе, так и Северной Америке. При этом следует отметить, что за наиболее успешный для автодиллеров 2008-ой год в Украине было продано около 500 внедорожников Sequoia, цена на которые колеблется в районе 100 тыс. долл. Седан бизнес-класса Avalon тоже не редкость на украинских дорогах, что уже говорить о других американских Тойотах, которые весьма привлекали наших покупателей умеренной ценой. В целом, в Украине наберется не менее 5 тысяч штук Тойот, подлежащих отзыву в США.

Но если с европейскими Тойотами все в принципе понятно, то в отношении «американцев» ясности нет - то ли обрезать резиновый коврик под водительским сиденьем, то ли уменьшить длину самой педали газа. Не известно… К тому же становится понятно, что проблема уже не столько в пресловутом коврике, сколько в конструкции самой педали, которая на многих моделях америнкаских Тойот аналогична европейским. Сама компания в качестве одного из вариантов предлагает устанавливать специальную электронную защитную систему, которая будет глушить двигатель, если датчики регистрируют усилие на педали тормоза, но замедление не происходит. Но все это где-то далеко за Атлантическим океаном. У нас же владельцы Тойот, выпущенных в США, должны позаботиться о своей безопасности самостоятельно и за собственные деньги. Те из них, кто с уважением относятся к себе и окружающим, конечно, внимательно разберутся в ситуации, но ведь найдутся и такие, кто проигнорирует предупреждение о возможных неполадках, пожалев своего времени и средств. Именно поэтому во всех цивилизованных странах в подобных случаях с владельцами автомобилей ведут персональную разъяснительную работу.

Что же касается наших реалий, то, как отметил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, в Украине уже были подобные прецеденты. “Допустим, какой-то производитель хочет проявить лояльность к покупателям его автомобилей, вне зависимости от того, у кого они были приобретены. Мы обращались в ГАИ с просьбой предоставить данные о владельцах авто той модели, которая подлежит отзыву. На что нам ответили, что данная информация является конфиденциальной согласно украинскому законодательству и не подлежит разглашению”, - пояснил О.Назаренко.

При этом глава ВААИД посетовал на память ГАИ - ее база данных периодически всплывает в свободной продаже, к примеру, на книжном рынке “Петровка”. Между тем, если кто-либо использует такою базу, он будет нести уголовную ответственность.

И вот факт: Тойота отзывает какие-то модели автомобилей. Если они были проданы через официальных диллеров, то сделать это будет не трудно. У каждого диллера есть клиентская база с контактными данными покупателей, которых он уведомит о решении компании. Но если автомобиль был ввезен в Украину через “серых” диллеров или вообще через физических лиц, то координаты конечных владельцев недоступны. “В США автомобиль мог быть зарегистрирован на некоего Майкла Перкинса, ему и придет уведомление об отзыве авто, которое уже несколько лет находится в Украине”, - отметил О.Назаренко.

По его мнению, нынешняя ситуация еще раз подтверждает пословицу - “пока гром не грянет, мужик не перекрестится”. “Люди, которые покупали автомобили не у официальных диллеров даже если и найдут своего продавца, хотя порядка 90% таких площадок закрылись с началом кризиса, то последние для завода производителя никто. Производитель продает автомобили исключительно официальным диллерам, у которого затем перекупают “серые”, - подчеркнул Назаренко и добавил: “В результате, люди остаются незащищенными, и организовать централизованную акцию по сервисному обслуживанию проблемных автомобилей, купленных у “серых” диллеров, фактически не возможно”.

Но если ГАИ не желает предоставлять информацию, может, она сама займется этим вопросом. К сожалению, УНИАН не удалось получить комментарий Департамента госавтоинспекции МВД Украины по поводу отзыва Тойот. Нельзя не признать, что оповещение владельцев проблемных авто не входит в обязанности ГАИ. Но ведь именно эта структура призвана предотвращать ДТП, конечно, если это в ее силах…

Антон Лосев