Что изображено на листовках от Луценко “Стоп ЗЕК” (фото)

Вечером 26 января шестеро народных депутатов Украины от Партии регионов, среди которых называют Святослава Пискуна и Николая Присяжнюка, с помощью охранников выбили двери и проникли в помещение Житомирского представительства гражданского движения «Народная самооборона», где расположен офис народного депутата Украины Олега Новикова. Об этом сообщала пресс-служба «Народной Самообороны».

«Перекрыли джипами улицу. В офисе рвут запечатанные пачки, перебирают и выбрасывают документы, устроили обыск и погром», – сказал представитель «Народной самообороны».

По его словам, “регионалы” ищут листовки «Стоп ЗЕК», которые НС планировала распространять по Украине. Эти открытки – имущество народного депутата Екатерины Лукьяновой, именно она заказала данную продукцию. “В данном случае “регионалы” покушались на имущество народного депутата”, – говорится в сообщении.

В ходе отчета министра внутренних дел, лидера Народной самообороны Юрия Луценко в парламенте, после которого депутаты проголосовали за его отставку, он подтвердил, что на листовках было написано «Стоп ЗЕК». “Разве я виноват, что «Регионы» в каждом зеке видят своего кандидата?” – добавил он.

Учитывая тот резонанс в обществе, который вызывало сообщение о печати листовок, даем их фото.

(Фото с сайта Партии регионов)