Елки от кандидатов: Тимошенко в жемчугах, Бродский в рогалях

Елки Бродского и Тимошенко оказались рядом – здесь равноправие, как на солдатском кладбище... Януковича не довезли, Ющенко пошел дороже всех...

Вчера в столичной мэрии состоялся “Бал президентских елок”. Кандидаты в Президенты Украины выставили на благотворительный аукцион свои новогодние елки. Гринписовцев и защитников живой природы просим не волноваться – все “деревья” были искусственные, кроме собственно елки Черновецкого высотой метров 20, которая величественно красовалась в углу колонного зала, поэтому присутствующие невольно спрашивали себя: как ее туда занесли?

Организаторы акции (“Интернешнл медиа”) объяснили, что предложили дизайнерам сделать концепции елок для кандидатов в президенты. Если кандидатам нравилась идея – ее утверждали.

У Ющенко решили создать елку сами. Представлять ее пришла депутат и певица Оксана Билозир.

– Наша елка очень символическая. Она называется “Гармонией”. Это сочетания небесного и земного, тесно вплетенные в украинскую природу, традиции, обычаи. Это елка – не просто средство украсить дом, это елка-обериг, очень украинская, – нахваливала “лот” Билозир. – Из просяной муки сделаны фигурки – такие были еще во времена Триполья. Их приготовила женщина с Сумщины, которой 85 лет.

– А Виктор Ющенко принимал участие в создании дизайна или, может, даже не видел его? – спрашиваю у нее.

– Я не знаю, – теряется Билозир.

Как оказалось, рекламировала елку депутат не напрасно. Ее удалось продать дороже всех – за 3 тысячи долларов!

Эпатажный художник Сергей Поярков вместе с товарищем – скульптором Олегом Пинчуком – рассматривают елки.

– Какую-то из них поставили бы у себя дома? – интересуюсь у художника.

– Да мы вообще ничего не будем ставить. Может, пару лишних иголочек у себя на участке спилим и все... Я знаю, какую елку купят дороже всего, – сказал Поярков, заглядевшись на елку Тимошенко. – Обычно на аукционах кукол Тимошенко покупают дороже всего. Однажды ее куклу продали за сто тысяч, до кризиса, правда. Поэтому ясно, что самой дорогой будет и елка Юлии Владимировны. Мне кажется, тысяч за 10 должна уйти. Иначе неудобно будет ее сторонникам. И у Бродского хорошая елка... Меня радует, что елки Бродского и Тимошенко оказались рядом. Здесь равноправие, как на солдатском кладбище. Стоят на одном гектаре и не жужжат.

Кстати, соломенная елка Бродского в форме рога, щедро украшенная съедобными украшениями – баранками, яблоками, рогаликами, сырниками и другими сладостями, – заметно выделялась оригинальностью.

Гости отметили красоту “левацких” елок. Симоненко – в стильных шарах коммунистического цвета и, как водится, красной звездой на верхушке…

… и Мороза – усеянную мягкими игрушками в форме дедов морозов. К слову, дизайнером социалистической елки выступила дочка Александра Мороза – Руслана, а “набивала цену” елки внучка. “Не каждому повезло иметь деда Мороза”, – кто-то пошутил.

Оригинально выглядела и елка Тигипко, выплавленная из стали. На вид – хрупкая, а весит 120 кг. Зять Мороза предлагал посетителям купить ее и переплавить “на нужды народного хозяйства”. Кстати, получили за нее неплохо – 2,5 тысяч долларов.

Яценюк решил отличиться минимализмом, сделав елку-оригами.

А команда Пабата целую концепцию своей денежной новогодней красавицы расписала: корона сверху символизирует единоличную власть, дальше красные кресельца и конфеты – министры, чиновники и все, кто живет «в шоколаде» (видимо, с Пабатом включительно), а дальше купюры – сотни евро, долларов и 500 гривен с портретом Януковича, а внизу банкноты в 1 гривню.

Две дамы в вечерних платьях разглядывают елку еще одного кандидата в Президенты – Ратушняка.

– Кто такой Ратушняк?.. Для меня загадка, – говорит одна другой, потягивая вино. – И, судя по елке, что-то оно такое...

Одной из самых популярных (и самых дорогих в исполнении) была елка Тимошенко под названием “Леди Ю”. Белая в красных игрушках-сердечках, а под ней тигр с косой на голове и жемчугами на шее. Правда, прогнозы Пояркова не сбылись. За елку Тимошенко удалось выручить лишь 1200 долларов.

Единственным кандидатом, который пришел представлять елку собственной персоной, был Василий Протывсих. Он традиционно устроил агитацию, рассказывая о светлом будущем в Новом году без Ю и Я.

Покупали елки гости неохотно, а вот к вареникам, домашней колбасе и шампанскому приложились с удовольствием. Елки Литвина, Бродского и Пабата вообще не продались в первом кругу аукциона. Попиариться в канун выборов любой кандидат готов, хоть ночью разбуди... Правда, Анатолий Гриценко сразу отказался, а елку Януковича почему-то не довезли, хотя Анна Герман, утверждают организаторы, обещала. А как на благотворительность денег дать – так дудки. Какой электорат из детей-сирот?

P.S. Все полученные деньги обещано передать в детский дом “Дети О.Михаила” в селе Молница Черновицкой области.

Яна Солнцева