Смерть Майкла Джексона: ушла целая эпоха современной музыки

Сегодня мир шокировала новость о смерти легенды поп-музыки – Майкла Джексона.

Майкл Джексон достиг международной популярности еще в 12 лет. Позже стал коммерчески самым успешным сольным артистом в истории и был провозглашен «Королем поп-музыки». Один из его альбомов – Thriller – занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый диск всех времен и народов.

Последние несколько лет Майкл Джексон тяжело болел, не выступал с концертами, а также – завяз в долгах. Но он планировал вернуться на сцену, в частности с июля 2009 года по марта 2010-го в лондонском концертном зале O2 Arena собирался дать 50 концертов, на которых ожидался миллион человек.

Мнениями делятся деятели культуры Украины.

Василий Вовкун, министр культуры и туризма: С ЕГО СМЕРТЬЮ УШЛА ЦЕЛАЯ ЭПОХА СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Со смертью Майкла Джексона ушла целая эпоха современной музыки. Это было искусство большой личности, которая умела совмещать интересную форму с техникой, и благодаря этому он стал кумиром для многих поколений. Каждая его работа – это синтез разных искусств, яркие зрелища, которые никогда не повторялись, но в то же время многими перенималися.

Думаю, имя Майкла Джексона, как и «Битлз», будет всегда оставаться на высоте. Убежден, его искусство – это не только эксперимент в музыке, но и над собой, что наверно и повлекло, к сожалению, такую преждевременную смерть. Украина присоединяется в эти скорбные дни со своим соболезнованием ко всем, кто его знал, любил и уважал.

Нина Матвиенко, народная артистка Украины: Я СЕГОДНЯ ЗАЖГУ ЕМУ СВЕЧЕЧКУ

Майкл Джексон был уникальным певцом в своей виртуозности, в такой подаче себя самого. Джексон – очень уникальный человек.

Мне жаль, что он ушел, потому что хотелось бы от него еще многое услышать.

У него чрезвычайная пластика тела. Помните его технику в танце – идет вроде бы назад, а двигается вперед.

У него было и есть очень много последователей. Но я бы не хотела, чтобы когда-либо кто-то ему подражал в том, как он глумился над своей природой. Потому что природа всегда прекрас-на, в любом цвете кожи, в любом оттенке кожи.

Он был прекрасен, я видела его фото перед операциями, сестру его видела.

Мне жаль, что так произошло. Из этой жизни ушла очень вымученная душа.

Я сегодня зажгу ему свечечку.

Юрий Рыбчинский, поэт-песенник: ОН ДО СМЕРТИ ОСТАВАЛИСЬ БОЛЬШИМ РЕБЕНКОМ

Майкл Джексон – это человек, родившийся для песни. Он очень много сделал для развития эстрадной песни современного мира. Джексон ни на кого не был похож. Он до смерти оставался большим ребенком.

Его песни, его талант невозможно было не любить.

Одно слово – эпоха.

Андрей Кузьменко, лидер группы «Скрябин»: ИМЕННО С НЕГО НАЧАЛОСЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ВЕЯНИЙ В МУЗЫКЕ

Мне очень жаль!

Как бы к нему ни относились, Майкл Джексон был мегачеловеком, настоящий Король поп-музыки.

Именно с него началось огромное количество новых веяний в музыке.

Очень жаль, что не состоялся его марафон в Лондоне из более 50 концертов на одном месте. На которые билеты раскупились буквально за несколько секунд.

Мы все тоже туда собирались.

Для меня это шок! Просто жаль!

Олег Скрипка, лидер группы ВВ: С ЕГО УХОДОМ ПОП-МУЗЫКА ДЛЯ МЕНЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Все говорят, что когда-то была классная эстрада, а теперь что-то произошло с музыкой. Есть такое общее мнение.

В поп-музыке всегда существует баланс между талантом и маркетингом. В случае Майкла Джексона большой частью его успеха был талант. Он реально талантливый человек.

Для меня – этот человек ушел, и с ним ушла целая эпоха. То есть теперь я могу поставить точку на поп-музыке. Все. Для меня поп-музыка закончилась. Потому что для меня Майкл Джексон был исключением, он представлял ту сторону эстрады, которая имела в себе качество. Это именно тот случай, когда мы говорим, что человек пробил себе дорогу не харизмой, а именно талантом...

Ани Лорак, певица: ПОСЛЕ СМЕРТИ ОН БУДЕТ ЖИТЬ В СВОЕЙ МУЗЫКЕ

Это действительно большая потеря, которая всколыхнула весь мир. Он с детства занимается музыкой и стал любимым артистом для многих.

Мне кажется, что он прожил счастливую и интересную жизнь, и даже после его смерти он будет жить в своей музыке, в своих пластинках и еще не раз будет радовать своих почитателей. Мы все скорбим по нему.

Опрашивала Ксеня Лесив