Участницы ”Мисс Европа” с визитом в Верховной Раде (фоторепортаж)

Депутатам вчера не повезло. Работая в комитетах, они и не заметили, как их места в сессионном зале заняли 34 прекрасные девушки – участницы конкурса “Мисс Европа”, который будет вскоре проводиться в Киеве.

Нельзя сказать, что посещение парламента вызвало большой интерес красавиц. Но грустить им не дали фотографы, которых набралось не меньше, чем самих девушек. "Миски" достаточно профессионально и неутомимо улыбались на фотокамеры.

А пока девушки готовятся к своему экзамену по красоте и интеллекту, Омар Арфуш, турок и известный специалист по красивым девушкам, который занимается в частности и европейским конкурсом красоты, решил “привести Европу в Украину, если Украина до сих пор не попадает в Европу”.

Экскурсия 34 длинноногих и белозубых конкурсанток в Верховную Раду вообще-то квалифицировалась как официальный визит.

Для девушек сделали исключение, пригласив их в сессионный зал. Правда, совсем пустой.

Пока девушки расседались на местах фракций Партии регионов и БЮТ, парламентский гид рассказала, что же такое БЮТ и ПР, и какие важные события происходили в этом зале. Об интригах, которые продолжаются здесь, им решили не рассказывать.

Самой умной решила выглядеть длинная белокурая немка, которая, перебив речь гида, поинтересовалась: “А когда уже Украина вступит в Евросоюз?”. Ответ был сухим, хотя и достаточно конкретный: “Об этом вы услышите по телевизору”. Больше немка ни о чем не расспрашивала...