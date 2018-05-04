Дочь Червоненко: для меня главное не количество, а качество

УНИАН продолжаетсерию интервьюс детьми людей, чьи имена знает вся Украина. На этот раз мы встретились с дочерью экс-губернатора Запорожской области, экс-министра транспорта, а ныне - заместителя столичного мэра Евгения Червоненко – Александрой. Александра, несмотря на юный возраст (21 год), уже успела окончить Лондонский университет, попробовать себя в модельном бизнесе и стать руководителем компании Chervonenko Racing.

Александра, Ваш папа называет Вас своей гордостью и считает, что Вы во всем на него похожи, начиная от любви к быстрой езде на авто. В каком возрасте сели за руль?

Я начала водить в 18 лет, а первый автомобиль появился, уже когда я вернулась в Украину, после учебы в Лондоне.

И как эволюционировали Ваши автомобили с тех пор?

Пока я автомобиль не меняла. Я на нем езжу полтора года и очень им довольна.

В прессе писали, что в Англию Вас вывез отец в 2003 году, опасаясь за Вашу безопасность, т.к. сам он в это время был в оппозиции. Лондон первоначально был избран как укрытие или все-таки как образовательный плацдарм?

Отцу виднее, но лично я ни от кого не убегала, а ехала в Лондон с единственной целью - получить качественное образование.

В Англии я прожила 5 лет. Это было отличное время. Я стала самостоятельной и научилась грамотно планировать свое время. Но, несмотря на то, что Лондон - один из моих самых любимых городов, я всегда хотела жить только в Киеве и знала, что рано или поздно вернусь. Как говорят, везде хорошо, а дома лучше (смеется).

А свой первый выезд за границу помните?

Помню. Первый раз я поехала в Венгрию в Будапешт. Мне тогда было 6 лет.

В Лондоне Вы попробовали себя в модельном бизнесе. Почему бросили это дело? Не хотелось сделать такую желанную для миллионов девушек карьеру модели?

О карьере модели я никогда не думала всерьез, поэтому когда мне перестало хватать времени бегать по кастингам, я сделала выбор в пользу учебы, так как изначально в Лондон я ехала не делать карьеру модели, а получить образование. Для меня это было не более, чем хобби.

Недавно Вы принимали участие в показе Дианы Дорожкиной. Захотелось выйти на подиум снова или Диане не могли отказать?

Я знаю Диану давно и очень ее уважаю как профессионала и прежде всего как порядочного и доброго человека. Три года назад я принимала участие у нее в показе, и когда она пригласила меня вновь, я с удовольствием согласилась.

Я слышала, что Вы стали подрабатывать еще будучи школьницей. Папа не давал достаточно денег или не хотелось просить?

Когда я училась в школе, я действительно подрабатывала, но это было не потому, что мне не хватало денег. В этом отец меня не ограничивал. Просто мне захотелось почувствовать свою независимость, так что это скорее были мои амбиции. Я помню как мне было приятно, когда я за свои первые заработанные деньги смогла купить родителям подарки.

Вы - руководитель компании Chervonenko Racing, которая выступает организатором автоспортивных мероприятий, наиболее известное из которых – Ялта ралли. Что входит в Ваши обязанности?

Ялта ралли - очень масштабный проект, но он проходит лишь раз в году, поэтому помимо Chervonenko Racing я работаю экономистом в крупной транспортной компании.

Вы часто посещаете различные светские мероприятия…

Я бы не сказала, что часто, но, бывает, посещаю.

Но их у нас не так уж и много. К примеру, не так давно Вы были на выставке роскоши или как ее еще назвали - выставке миллионеров. Что-нибудь там приобрели?

Нет, я ничего не покупала. Я ходила туда ради интереса, так как в 2008 на Ялта ралли мы сами организовывали небольшую выставку роскоши, так что мне было интересно посмотреть, как это будет организовано в Киеве.

И все же для Вас светские мероприятия - это дань моде, место встречи с друзьями или возможность показать себя?

Это времяпровождения со знакомыми. Я не хожу на светские мероприятия с целью засветиться.

На одной из недавних светских вечеринок дочери Кивалова и Черновецкого демонстрировали свои сумки Birkin, ориентировочной стоимостью $50 тысяч. Вы тоже можете похвастаться подобными дорогими аксессуарами?

Сумки Birkin у меня пока нет. Я не покупаю одежду или аксессуары из-за бренда. Я покупаю то, что мне нравится и что мне идет. Если у человека есть вкус и чувство стиля, то он может отлично выглядеть, не будучи с ног до головы одетым в одежду от всемирно известных дизайнеров.

А где Вы покупаете одежду?

В основном, за границей.

Одно время Вы жили со второй женой вашего папы Маргаритой и ее дочкой Викторией…

Я не буду это комментировать. Мы не общаемся – это все, что я могу сказать.

А какие у вас отношения с новой женой Евгения Альфредовича - Ниной?

Приятельские.

У Вашего отца сейчас не лучший период в карьере. Ликвидировали Национальное агентство по подготовке Евро-2012, которое возглавлял Евгений Альфредович. Он делится с Вами своими переживаниями, проблемами или держит все в себе?

Папа - очень открытый человек со своими близкими людьми. Прежде всего, мы с ним друзья и, безусловно, он со мной делится своими переживаниями. И я всегда стараюсь его поддержать...

Ваш папа - довольно известная личность, он обеспечен, знаменит, имеет определенный вес в обществе. Когда Вы это почувствовали, ощутили, что у вас есть больше возможностей, по сравнению с другими детьми?

Я благодарна отцу за все, что он для меня сделал и продолжает делать, но меня никогда не баловали, и я считаю это абсолютно правильным в воспитании детей.

Мои друзья общаются со мной не потому, что я дочка Червоненко, а потому что ценят мои человеческие качества. Аналогично на работе, меня уважают не за то, что я дочь известного отца, а потому что я доказала, что умею работать.

Вы живете в отдельной квартире?

Да.

С молодым человеком?

Нет, я живу одна.

В украинском “рейтинге невест” Вы заняли 11 место. Как Вы себя ощущаете, увидев свою фамилию в подобных списках и увеличилось ли число потенциальных женихов после этой публикации?

Я спокойно отнеслась к этому рейтингу, абсолютно нейтрально. Это мне не льстило. Рейтинг никак не повлиял и на количество женихов. У меня изначально достаточно “высокая планка”, поэтому для меня главное не количество, а качество.

Высокая планка – это определенный идеал, вроде “блондина с голубыми глазами”?

Внешность для мужчины – это второстепенное. Главное для него – это сильный характер и внутренняя харизма. Мне нравятся сильные, щедрые, целеустремленные мужчины, которые знают, чего хотят и которые умеют заботиться о женщине. Для меня истинный мужчина тот, с которым я буду чувствовать себя, как за каменной стеной.

В ближайшее время не собираетесь обзаводиться семьей?

Ближайшее время - это понятие растяжимое (смеется). Думаю, я обзаведусь семьей, когда почувствую, что рядом со мной надежный мужчина, на которого всегда можно положиться.

Беседовала Анна Ященко