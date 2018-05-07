Сын Порошенко наверстывает то, чего не получил в детстве

УНИАН продолжает серию интервью с детьми людей, чьи имена знает вся Украина. После разговора ссыном Лавриновичаи дочерьми Огрызко мы встретились с сыном председателя совета НБУ Петра Порошенко - Алексеем.

У одного из ближайших соратников Виктора Ющенко в прошлом, Петра Порошенко большая семья: двое сыновей и дочек-близнецов. Алексей имеет с отцом много общего: учился в Институте международных отношений, который в свое время закончил Петр Алексеевич, долго занимался теннисом, которым увлекался и отец, а теперь работает в семейном бизнесе - компании “Roshen”.

Алексей, какие у Вас возникают ощущения, когда Вы проходите мимо прилавков супермаркетов со своей шоколадной продукцией?

Впечатления приятные. И не потому, что это связано с фамилией или потому, что я работаю в этой компании, а потому, что я слышал много отзывов (надеюсь, они искренние), что людям эта продукция нравится и они ее покупают, особенно сейчас, на праздники. Это очень приятно видеть.

Мировой финансовый кризис как-то повлиял на Вашу семью? Вы почувствовали, что родители меньше денег выделяют или сами сократили расходы?

Финансовый кризис привел к краху экономик целых стран, ударил по украинской экономике, поэтому не повлиять на какую-то отдельно взятую семью в стране он не может. На работе заморожен рост зарплат. Многих друзей в других фирмах уволили. Один мой друг работает в конструкторском бюро. Он сначала очень радовался, что там все государственное и на него кризис никоим образом не повлияет. А как-то приходит и говорит: “Кризис и до меня добрался. Нет никаких заказов, нечего делать”.

В бизнес Вы пошли по следам отца. А так же, в политику не планируете?

Пока некуда идти - нет политики. Если она будет, может и пойду.

Я не воспринимаю сейчас эти разочарования в Майдане, в идеалах Майдана. То, что я видел в Майдане, было эмоциональным подъемом, искренностью, чистотой, оно осталось у тех людей, которые там были. Если надеялись, что кто-то придет и манна небесная на голову польется, то это напрасно. У меня таких ожиданий не было. Конечно, можно было сделать больше, чем было сделано. Но об этом уже много сказано. И я сейчас ничего нового не прибавлю.

В Институте международных отношений Вы учились на одном курсе с Андреем Ющенко. Какие у вас отношения?

Мы не учились на одном курсе. Я на год или на два старше его, потому на парах мы не пересекались. Честно говоря, мы почти не общались: раз или два в жизни.

Попав после Лондона в стены самого престижного украинского вуза, почувствовали ли Вы существенную разницу?

Абсолютно разные системы учебы. Абсолютно разный подход. И я очень рад, что у меня была возможность пройти учебу в обеих системах преподавания. Сейчас эти знания мне очень полезны в моей работе. Украинская школа более адаптирована к нашим реалиям, а передовые исследования западной школы позволяют узнавать о самых современных открытиях в экономической теории.

По окончании учебы я решил попробовать себя в роли преподавателя. Когда я получал степень магистра, нужно было провести 3-4 семинара в качестве преподавательской практике. Мне настолько это понравилось, что я попросил, чтобы мне дали возможность просто раз в две-три недели приходить и проводить семинары, общаться со студентами, делиться своим опытом.

То есть сейчас подрабатываете преподавателем в институте?

Я работаю на общественных началах, и мне это интересно. И я не исключаю в будущем карьеры преподавателя.

И как Вас воспринимают студенты в роли преподавателя?

С первой пары у них возникло очень позитивное отношение. Они сразу восприняли меня как своего. Начали ставить неотложные вопросы: пригодится ли нам то, чему нас учат, а что еще нужно учить и т.д. Я ближе к ним по возрасту, поэтому у нас похожие проблемы.

Вы говорили, что не часто посещаете светские мероприятия. Но Вас видели на Венском оперном балу. Вы даже вальсировали. Профессионально занимаетесь танцами?

Это единственное светское мероприятие, на которое вы можете сослаться. И меня сразу там поймали. Я очень сильно отнекивался, но у меня все же взяли интервью. После этого были очень странные чувства. Я даже подумал, что интервью больше давать не буду.

Почему?

Это стресс (смеется ). Даже не сам процесс интервью, а потом, когда после публикации в Интернете, ты читаешь чьи-то комментарии. Иногда приятные, иногда не очень. Но когда критически настроен, то неприятные комментарии воспринимаешь ближе к сердцу, чем приятные. Хотя чем дальше тем больше, форумы популярных интернет-сайтов превращаются в площадки для слива заказных комментариев.

Так где же учились танцевать?

Я не учился. Один раз я принимал участие в студенческом мюзикле, когда учился в Англии. Мы это делали целым общежитием. Я там полгода ходил каждый вечер на классы танца и меня учили, как правильно нужно танцевать. Кроме этого я не учился. Разве что в канун Венского балла, чтобы именно к нему подготовиться, я сходил в Дом офицеров. Но почувствовал, что это не мое.

Значит, Вы не сторонник светских мероприятий. А как, в таком случае, любите отдыхать?

К сожалению, времени на отдых не очень много. Но, когда выпадает возможность, путешествую с друзьями по Украине, у нас даже есть задача - минимум: объездить все областные центры Украины. За это лето много был на этнофестивалях, это очень приятные впечатления, видишь собственными глазами, как возрождается украинская культура. Ощущаешь единение с традициями и обычаями предков. Я родился и рос в Советском Союзе. Было хорошо, что тогда прививались определенные моральные качества, правильные мультики показывали, правильные книжки печатали. Но украинской культуры тогда не хватало. И сейчас хочется наверстать то, что было утрачено во время детства.

Вы сказали, что живете отдельно от родителей. Хотя до недавних пор Вы жили вместе. Купили собственную квартиру?

Снимаю... Потому что на собственную квартиру еще не заработал, а иногда хочется побыть одному. Хотя в последнее время начал скучать по родителям, чаще к ним захожу.

Как часто обсуждаете с отцом неотложные экономические, политические или бизнес-проблемы?

Так часто, как видимся. Хотя он бывает очень уставшим и я вижу, что лучше не нагружать его дополнительными разговорами о том, над чем он работал. Общаемся на эти темы, может не так часто, как хотелось бы, но если выходит, то эти разговоры очень содержательны и интересны. Отец много чего объясняет.

А споры возникают?

У нас с отцом довольно маленькая разница в возрасте (19 лет. - Авт.). Поэтому можно считать, что мы общаемся почти как друзья. Так называемой “Generation gap” (проблема родителей и детей - Авт.) некуда и вклиниться. Нас такая беда обошла.

Разделяете родительские хобби? Насколько мне известно, он увлекается теннисом.

К сожалению, сейчас теннисом он уже не занимается, но в свое время это действительно было его хобби. Я с 7 до 16 лет по 5-6 раз в неделю ходил на тренировки, принимал участие в турнирах, разных чемпионатах. Если что-то умеешь делать, то получаешь от этого удовольствие. Отцу очень нравится этот вид спорта и мы с ним много играли, особенно до того, как уехал в Англию.

Вы самый старший ребенок в семье. После рождения младших никогда не чувствовали меньше внимания или заботы со стороны родителей, никогда не ревновали к младшим?

У нас совсем другая атмосфера в семье: нет зависти или ревности. Это ощущение, что семья - самая главная вещь в жизни, это крепость, в которой всегда можно найти защиту и поддержку.

Конечно, я не могу чувствовать ревность к младшим детям. В детстве я спрашивал бабушку: “Кто у тебя самый любимый внук?” Она отвечала: “Как можно такое спрашивать! Вот например у тебя 5 пальцев и ты спрашиваешь, какой из пальцев тебе дороже: мизинец или средний?” Я думал, что она просто не хочет говорить, что она кого-то другого любит больше меня. А теперь я уже чувствую ко всем трем (младшим сестрам и брату - Авт.) такую же любовь, заботу.

Не приходилось в свое время сидеть с ними, нянчить?

Приходилось, особенно с девочками, потому что их было две. Маме было сложно справиться сразу с обеими. Особенно укладывать спать. Это вообще был ужас. Одну только уложил, вторая начала плакать, разбудила первую, потом уложил эту, и сначала. Они друг друга будят.

Сейчас иногда помогаю им делать домашние задания. Бывает такое задают, что даже мне нужно немножко посидеть подумать (смеется).

Мне кажется, у нас очень товарищеские отношения. Когда я захожу к родителям, для младших этот очень большой праздник и они сразу бросаются на шею. Это, наверное, одно из самых приятных ощущений в жизни.

У младших детей сейчас есть няня, гувернантка?

Воспитать детей могут только родители. Два дня в неделю утром и вечером приходит няня. Остальное время с детьми проводит мама. Хотя мне кажется, слишком много внимания к собственным детям не бывает.

А кто принимал участие в вашем воспитании?

Больше мама.

Внешне Вы совсем не похожи на отца. Имеете ли какие-то общие внутренние качества?

Я считаю, что наоборот очень похож и унаследовал все добрые черты.

Вы говорили, что найти ту самую единственную - это очень длительный процесс. На каком этапе он сегодня?

В процессе (смеется)...

Беседовала Анна Ященко

Фото пресс-службы Петра Порошенко и ТаблоID