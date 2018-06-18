Как Тимошенко Ющенко встречала (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Киев из Польши, где он находился с рабочим визитом.

В “Борисполе” главу государства встретила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, руководители силовых ведомств, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и другие.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО положительно оценили подписанные соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время их встречи.

Во время встречи руководитель правительства и председатель НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА представили Президенту доклад о последних газовых соглашениях, достигнутых во время переговоров в Москве.

Фото Михаила Маркива, Александра Прокопенко / POOL / УНИАН