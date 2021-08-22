При этом самки в свою очередь видят в дайверах убежища от назойливых ухажеров.

Ученые выяснили, что самцы гладких морских змей преследуют дайверов, принимая их за таких же змей, только другого пола.

Герпетологи из австралийского Университета Маккуори решили разобраться, почему морские змеи "нападают" на людей в воде. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет N+1.

Ученые сосредоточились на виде, чаще других замеченном в таких атаках - гладкой морской змее (Aipysurus laevis). Такие змеи длиной до двух метров и весом до трех килограммов встречаются на востоке Индийского и на западе Тихого океанов.

Проанализировав данные, собранные в конце прошлого века при погружениях, ученые поняли, что поведение змей зависело от их пола. Самцы подплывали к ныряльщику гораздо чаще, по нескольку раз и проводили рядом с ним больше времени, чем самки. Кроме того, самцы чаще пробовали языком воду рядом с дайвером, касались его одежды и кожи.

Читайте такжеПерерыла все детские игрушки: спасение ребенка от королевской кобры попало на видеоПри этом никто не пытался укусить ныряльщика. Вместо этого некоторые самцы даже обвивались о его конечности - так же, как они делают это с телами самок во время ухаживания.

Все эти случаи происходили в сезон размножения. Самцы "атаковали" дайвера в основном сразу после неудачной попытки догнать самку или конфликта с другим самцом, а самки - когда пытались убежать от самца.

По мнению ученых, змеи-самцы интересуются людьми в воде, потому что, находясь в сильном возбуждении, ошибочно принимают их за самок или соперников. Такое возможно в том числе потому, что морские змеи плохо видят. Самки же подплывают к людям, так как принимают их за укрытия от назойливых самцов.

Хотя морские змеи довольно ядовиты, они редко кусают людей и впрыскивают яд лишь в 20% случаев. Если же дайвер не станет быстро уплывать или отмахиваться от змеи, а даст ей спокойно себя изучить, он с большей вероятностью сможет избежать укуса, а змея вскоре потеряют к нему интерес.

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Автор: Катерина Комолова