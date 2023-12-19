Сейчас российское Минобороны якобы выполняет декабрьский указ Путина насчет численности вооруженных сил России.

Министр обороны России Сергею Шойгу "заныл" о серьезных внешних угрозах, и он рассказал, что в связи с этим армию РФ "раздуют".

Главный российский вояка заявил, что "соразмерно внешним угрозам численность вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих". "С декабря началось наращивание численности вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек...", - приводит слова министра "РИА Новости" в Telegram.

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Напомним, 1 декабря стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, в котором прописано увеличение количества военных РФ до 1 млн 320 тысяч человек.

Позже главарь россиян во время "прямой линии" рассказывал, что в Украине воюют 617 тысяч российских военнослужащих. Также он утверждал, что в России не будет второй волны мобилизации.

Стоит отметить, что российская сторона понесла огромные потери на украинской земле. Общие потери врага на 19 декабря 2023 года составляют приблизительно 348 300 оккупантов.

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