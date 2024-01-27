Это самое крупное судебное поражение Трампа, а сума - впечатляющая даже для США.

Дональд Трамп проиграл гражданский судебный иск от журналистки Джин Кэрролл. Суд обязал экс-президента уплатить ей 83 миллиона долларов компенсации за его унизительные и клеветнические заявления в ее адрес, сообщает CNN.

В 2019 году Кэрролл опубликовала книгу, в которой говорилось, что Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной универмага в центре Нью-Йорка в 1996 году. Никаких фактических доказательств она не имеет, а сам Трамп отрицал ее обвинения. При этом он использовал оскорбительные формулировки, в частности называл ее "психически больной".

В мае прошлого года отдельное федеральное жюри Манхэттена признало, что Трамп домагался Кэрролл, но присяжные не нашли достаточных доказательств факта изнасилования. Кроме того, жюри присудило выплатить журналистке 5 млн долларов в качестве возмещения за клеветнические публичные заявления экс-президента, сделанные им в 2022 году, когда он унижал ее и отрицал обвинения.

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Новое решение, принятое в пятницу, признает Трампа виновным в клеветнических и унизительных высказываниях в адрес журналистки, сказанных публично в 2019 году. Решением суда пострадавшая сторона получит от Трампа 11 млн на финансирование кампании по восстановлению своей репутации и еще 7,3 млн – компенсации за эмоциональный вред. Оставшуюся сумму - 65 миллионов долларов - экс-президент должен уплатить в качестве штрафа за свои злонамеренные действия в отношении Кэрролл.

Журналистка приветствовала пятничное решение, заявив, что это "огромное поражение для каждого хулигана, пытающегося унизить женщину". Трамп не присутствовал на зачитывании приговора, а позже написал в социальных сетях, что считает приговор "абсолютно бессмысленным".

CNN отмечает, что назначенная судом сумма является "ошеломляющей" и этот приговор является "самой серьезной судебной неудачей" для Трампа.

Трамп идет в президенты США

Как писал УНИАН, Дональд Трамп получил еще одну победу на внутренних выборах кандидата от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года - на этот раз в Нью-Гэмпшире.

Центральной темой своей предвыборной кампании Трамп решил сделать проблему нелегальных мигрантов в США. Чтобы проблема никуда не исчезла до выборов и чтобы ему было на чем пиариться, Трамп всячески блокирует договоренности республиканцев и демократов об укреплении границы с Мексикой.

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