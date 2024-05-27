До сих пор в Евросоюзе есть неутвержденные решения, которые бы позволили практически начать функционирование специального фонда помощи Украине для закупки оружия.

В Европейском Союзе существуют препятствия в закупке оружия для Украины за счет доходов от российских замороженных активов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге после встречи министров обороны стран-членов ЕС.

"Мы одобрили правовые акты для использования сверхприбылей от российских обездвиженных активов. Вы знаете, что это было политически согласовано. Сегодня мы одобрили правовые акты и согласовали мое предложение по использованию 90% этих доходов для немедленных военных нужд Украины через Европейский фонд мира", - сказал Боррель.

В то же время, по его словам, до сих пор не утверждены все необходимые решения для практического использования доходов от замороженных активов для закупки оружия для Украины через Европейский фонд мира.

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"Я не буду отрицать, поскольку я уверен, что вы уже знаете - у нас состоялось напряженное, даже горячее обсуждение по этой военной поддержке для Украины, которая сталкивается с определенными препятствиями в достижении необходимого единодушия, чтобы сделать ее эффективной", - сказал Боррель.

Он напомнил, что еще в марте лидеры Евросоюза политически одобрили создание Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира на сумму в 5 млрд евро, но до сих пор этот специальный фонд не начал функционировать.

По его словам, подавляющее большинство стран-членов ЕС выступают за то, чтобы все неутвержденные решения по внедрению нового Фонда помощи Украине были одобрены вскоре, и в частности то решение, которое позволит использовать доходы с российских замороженных активов для закупки оружия.

При этом, единодушие среди стран-членов ЕС отсутствует из-за позиции одной страны, название которой Боррель не сообщает. Очевидно, речь идет о Венгрии.

Как отметил Боррель, для мобилизации ресурсов с целью военной поддержки Украины есть еще 7 неутвержденных правовых текстов.

"Поэтому, мы не можем позволить, чтобы военная поддержка Украины от Европейского Союза была заложником других решений. Это не имеет никакого отношения к этому конкретному вопросу, особенно с учетом чрезвычайного характера ситуации. Украина сейчас нуждается в вооружениях, а не в следующем году", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС сказал, что в ЕС уже продолжается долгая задержка в принятии необходимых решений для военной поддержки Украины.

Он надеется, что в Евросоюзе вскоре удастся финализировать долгосрочные обязательства перед Украиной, которые, в частности, будут касаться аспектов безопасности и обороны.

Ситуация с российскими активами в ЕС

Как сообщал УНИАН, 21 мая Совет Евросоюза одобрил план по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сумма доходов от замороженных активов Российской Федерации размером 3 млрд евро в год не сопоставима с ценой самих обездвиженных активов в около 260 млрд евро, и поэтому, нужна полная конфискация.

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