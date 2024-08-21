Украина может либо консолидировать свои достижения и защитить захваченный участок российской земли, либо выбрать отступление и атаковать в другом месте.

Украина застала Россию врасплох своим прорывом через границу в Курской области и успела захватить немало территории. Однако, как пишет The Times, через две недели после начала операции все еще непонятно, чего Украина пытается достичь этим вторжением в Россию и каковы ее конечные цели - консолидировать свои достижения и защитить захваченный участок российской земли, или выбрать отступление и атаковать в другом месте.

Повышение морального духа

На передовой на Донбассе украинские солдаты уступают перед преобладающей огневой мощью России, к этому добавляются отключения электроэнергии в городах. Но после месяцев неудач мини-вторжение в Россию дало украинцам повод для праздника и обеспечило столь необходимый подъем морального духа.

Но это сообщение не только для украинцев, но и для союзников за рубежом, чтобы побудить их ускорить поставки оружия. "Это сигнал Европе и США: "Мы победители, поддержите нас. Если бы у нас было X оружия, мы могли бы делать больше таких атак", - говорится в статье.

Видео дня

Рычаги для переговоров

Если Дональд Трамп победит на выборах и откажется от поддержки Украины, ей придется пойти на мирные переговоры.

"Оккупация более 1250 квадратных километров российской территории укрепляет переговорную позицию Зеленского. Некоторые также предполагают, что Украина может попытаться захватить АЭС в Курске как разменную монету для обмена с оккупированной Россией АЭС в Запорожье", - пишет Times.

В то же время удержание территории в Курской области может стоить Украине слишком дорого, если элитные украинские войска в Курской области окажутся в ловушке и будут разбиты.

Отвлечь российские войска

Россия неуклонно наступает на Покровск на востоке Украины. Поэтому, как пишет Times, Украина возможно сделала ставку на то, что асимметричная атака на слабо защищенный участок границы может заставить Россию передислоцировать свои войска.

Возможно, Путину придется призвать собственные закаленные в боях войска с Донбасса, чтобы выбить украинцев из Курской области, но пока он противостоит этому соблазну, и безжалостное российское наступление на Покровск продолжается.

"Возникает вопрос: кто первым моргнет? Путин выведет свои элитные войска из Покровска для защиты границ России или Зеленский откажется от наступления в Курской области, чтобы удержать линию на Донбассе?", - задает вопрос Times.

Курский прорыв ВСУ - новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 квадратных километров территории. Сейчас там действует военная комендатура.

Офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров отметил, что россияне были вынуждены перебросить подразделения, которые находились на юге Украины в Запорожской области и были резервом для оккупантов на передовой. Это несколько облегчает ситуацию для наших войск.

Вас также могут заинтересовать новости: