Украинские бойцы умножают потери России.

Силы специальных операций ВСУ показали, как бойцы уничтожают инженерную технику, мосты и переправы России в Курской области.

"На видео показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня HIMARS по мостам и понтонным переправам", - говорится в подписи к опубликованному ролику.

Кроме того, совместно с Силами обороны Украины поражены и уничтожены скопления техники, полевой склад боекомплекта, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушка Д-20.

Удары по мостам в России - видео

Военная операция в Курской области РФ - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что Кремлю не удается остановить украинское наступление в Курской области, и сейчас ВСУ начинают битву за следующий крупный российский поселок - Коренево.

В Bild отметили, что, судя по всему, подразделения ВСУ действуют в 300 метрах от въезда в поселок Коренево (в 19 км от границы). К этому населенному пункту ВСУ подбирались несколько дней.

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