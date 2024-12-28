Панетта подчеркнул, что "Железный купол" отлично показал себя в Израиле.

США должны предоставить Украине аналог "Железного купола", который использует Израиль для защиты от вражеских ракет. России нужно дать понять, что Вашингтон готов применить военную силу.

Об этом заявил американский политик и экс-министр обороны США Леон Панетта в комментарии для LIGA.net.

"Должны дать Путину четко понять, что ни при каких обстоятельствах не позволим России добиться успеха в Украине. Это означает предоставление Киеву передового оружия, возможности бить по целям в России, если нужно, чтобы уничтожать дроны и ракеты еще до их атак по украинской земле", - сказал он журналистам.

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Экс-министр обороны США добавил, что Штаты должны дать Украине эквивалент "Железного купола". Он подчеркнул, что Израиль с его помощью способен сбивать более 90% ракет, которые выпускают по стране Иран и его союзники.

"У Киева должна быть такая же способность. Нам следует дать больше сейчас. Ибо цель в том, чтобы дать Украине возможность вернуть себе инициативу в войне и дать Путину понять, что он не сможет добиться успеха", - заверил Панетта.

"Железный купол" - последние новости

Напомним, что "Железный купол" является тактической системой ПРО, которая предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Каждая батарея способна защитить территорию площадью 150 квадратных километров.

В октябре стало известно, что в Израиле быстро заканчиваются ракеты-перехватчики системы "Железный купол". Военные аналитики предупреждают, что помощь Украине может сократиться.

Кроме того, Греция призывала создать европейский "Железный купол". Отмечается, что такая система ПВО должна охватывать все страны ЕС.

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