Президент подчеркнул, что мир должен знать, что означает настоящая война.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на фронт с бывшим президентом США Дональдом Трампом, если тот посетит Украину.

Об этом Зеленский сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, общаясь с журналистами.

"Я его приглашал (в Украину - УНИАН) публично. Но это зависит от его желания", - заявил Зеленский.

Видео дня

Украинский лидер добавил, что готов к диалогу со всеми кандидатами на пост президента США, с представителями обеих американских партий, поскольку те должны знать, что на самом деле происходит в российско-украинской войне.

"Если господин Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать людям, что же значит эта настоящая война. Не то, что в Instagram пишут об этом, а настоящая война", - добавил президент.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Как писал УНИАН, за последние два года Дональд Трамп неоднократно обещал покончить с войной в Украине. При этом он уверял, что сможет сделать это в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.

Обычно Трамп избегает раскрывать подробности того, как именно он планирует примирить Украину с государством-агрессором. Однако летом прошлого года экс-президент США сделал неосторожное заявление, из которой прямо следует его намерение отдать Путину всю оккупированную территорию Украины, если не больше.

"Я думаю, что они (украинцы) будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали (во время контрнаступления ВСУ весной и осенью 2022 года - УНИАН), и я думаю, что Россия тоже согласится на это", – сказал он в июне 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: