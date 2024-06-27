По его словам, страна должна стать частью объединенной Европы.

Беларусь должна иметь европейское будущее и когда-то стать членом Европейского Союза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Евросоюза в Брюсселе. Он убежден, что каждая европейская нация, разделяющая общие европейские ценности, должна быть частью европейской семьи.

"Это справедливо для Украины. Это верно для Молдовы, для жителей Балкан и Грузии. Я уверен, что момент Грузии наступит, и я уверен, что будут приняты решения по Беларуси, потому что это тоже европейская нация, которая в будущем должна быть в объединенной Европе", - заявил Зеленский. Видео дня

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, что начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой одобрили еще в декабре.

Официально они стартовали 25 июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас мы находимся на пороге трансформационного момента.

Сегодня стало известно, что Украина подписала с Европейским союзом соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В этом документе закреплены многосторонние обязательства всех стран-членов по поддержке Украины в военной, финансовой, гуманитарной и политической сферах.

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