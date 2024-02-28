Он должен принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

В ночь на среду, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани.

В микроблоге X (ранее - Twitter) министр опубликовал фотографию встречи с украинским лидером в городе Тирана. "Поворотный момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии", - добавил Хасани.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что украинский президент прибудет в страну как с двусторонним визитом, так и для участия в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

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"Будет приглашено значительное количество лидеров этой части Европы, а президент Зеленский выступит соорганизатором и сопредседателем мероприятия, что имеет особое значение в сегодняшнем контексте", - цитирует его ABNA-se.

Зарубежные поездки Зеленского: что известно

Как известно, в феврале Зеленский посетил Германию и Францию, где подписал исторические соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

27 февраля президент прибыл в Саудовскую Аравию. Он заявил, что планирует обсудить с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом формулу мира и вопросы возвращения пленных и депортированных Россией украинцев.

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