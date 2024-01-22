Премьер Польши верит, что вопрос транспортной блокады украинских грузовиков с польской стороны границы и экспорта украинского зерна можно решить на двустороннем уровне без привлечения международных институтов.

Президент Украины Владимир Зеленский выражает убеждение, что Украина и Польша могут одержать большие победы в вопросах логистики и агропромышленного комплекса несмотря на имеющиеся сложности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский рассказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами украинских высших учебных заведений.

"Я считаю, что там, где сложности, при нормальных отношениях и нормальных отношениях с уважением друг к другу, можно одержать совместные победы. Поэтому, там где есть сложности - логистика, агропромышленный комплекс - могут быть общие большие победы наших обоих государств, потому что мы очень богаты на это", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что сельское хозяйство может стать общей победой Украины и Польши, особенно, когда в Украине очень быстро развивается агропромышленный комплекс.

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"К сожалению, есть такой вызов как Россия. К сожалению, есть такой риск как Беларусь. Опять - это сложности, которые могут быть общими победами для нас с Польшей. Это говорит о том, что мы можем развиваться в кибербезопасности, в целом в безопасности, а также в совместном производстве в оборонной промышленности. Когда мы говорим об оружии - не надо абсолютно этого бояться. Наоборот, надо иметь технологии, чтобы быть мощнее и иметь возможность защитить себя", - подчеркнул глава государства.

Он сказал, что враг боится технологий, которые могут использовать против него.

В свою очередь, как сказал Туск, сегодня надо решить несколько спорных проблем, потому что все не идеально. По его словам, сегодня с Зеленским обсуждались совместные инвестиции для военно-промышленного комплекса с целью укрепления безопасности.

"Я не вижу никаких границ. Если вы меня спросите, какая отрасль является наиболее перспективной, я отвечу вам, что это с каждым месяцем, с каждым кварталом может меняться", - сказал Туск.

По его убеждению, нет общего сектора и отрасли, где бы Украина и Польша не могли найти общий интерес. Также он верит в будущее польско-украинского научного сотрудничества.

При этом, Зеленский отдельно во время совместной пресс-конференции с Туском сообщил, что на уровне правительств Украины и Польши можно решить все критические сейчас вопросы, и работа над этим уже начнется в ближайшее время.

Как сказал Туск, украинский президент сегодня подтвердил наличие наилучшей воли ради совместного решения различных проблем, в том числе относительно транспортной блокады украинских грузовиков с польской стороны границы и относительно украинского зерна. "Эти два дела найдут хорошее решение в наших двусторонних отношениях и разговорах. Мы, прежде всего, будем искать практические решения в разговорах между нами. И возможно, для этого не потребуются международные институты. Между друзьями такие решения можно найти в двустороннем порядке", - сказал Туск.

Также польский премьер сказал, что сегодня обсуждались решения относительно исторического прошлого Украины и Польши. "Для нас очень важно, чтобы эта порой драматическая история не мешала общим интересам", - добавил Туск.

Визит Туска в Киев

Как сообщал УНИАН, Туск внезапно посетил Киев на фоне разногласий с Украиной из-за экспорта зерна.

Сегодня Financial Times сообщила, что Польша достигла уступок от Евросоюза - против зерна Украины могут ввести специфические гарантии защиты. Их будут рассматривать на следующей неделе, указал комиссар по вопросам торговли ЕК Валдис Домбровскис. Предполагается, что Брюссель будет контролировать приток сельскохозяйственной продукции из Украины, если ее продукт будет негативно влиять на формирование цен в Польше и других соседних странах.

Кроме того, 19 января стало известно, что Польша предоставит Еврокомиссии предложения по изменений в соглашение так называемого "транспортного безвиза" с Украиной, и пригласила украинскую сторону к сотрудничеству. Польские перевозчики достигли соглашения со своим правительством по некоторым требованиям и приостановили

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