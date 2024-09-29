Потенциальный вице-президент США от республиканцев вспомнил о визите Зеленского на завод боеприпасов.

После встречи экс-президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс раскритиковал президента Украины во время предвыборной поездки в Пенсильванию, пишет The New York Times.

Во время своего выступления в Ньютауне на следующий день после визита Зеленского Вэнс заявил, что президент Украины посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро.

"Он приехал на предвыборную кампанию с демократическим руководством этой страны. Мы потратили 200 миллиардов долларов на Украину. Знаете, что я хотел бы, чтобы Зеленский сделал, когда приедет в Соединенные Штаты Америки? Поблагодарил бы жителей Пенсильвании и всех остальных", - подчеркнул потенциальный вице-президент США от республиканцев.

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В то же время в NYT отметили, что на самом деле Зеленский использовал свой визит на завод, чтобы поблагодарить США и рабочих в Скрентоне за производство артиллерийских снарядов для поддержки Украины. Во время визита глава государства обратился к 400 рабочим завода и заявил, что они "спасли миллионы украинцев".

На своей странице в соцсети X Зеленский добавил, что "именно в таких местах, как это, можно по-настоящему почувствовать, что демократический мир может победить".

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время встречи глава государства представил американскому политику план победы в войне с Россией.

Также Трамп пообещал в случае победы на выборах "что-то наработать" с целью завершения войны между Украиной и Россией еще до своей инаугурации. По его словам, он имеет хорошие отношения с Зеленским, но также хорошо ладит с российским диктатором Владимиром Путиным.

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