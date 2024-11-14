По словам белорусского диктатора, "женщину нельзя обременять такими полномочиями".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко негативно относится к вопросу избрания президентом страны женщины. Об этом сообщает государственное агентство "БелТА".

По словам Лукашенко, "президентом не становятся - президентом рождаются". В качестве примера он привел недавние выборы в США и отметил, что если бы в Беларуси кто-то позволил себе оскорбления в адрес женщины, то потерял бы значительную часть электората.

"Но для американского общества это, наверное, нормально. Они провели свои выборы. Помните, я еще до выборов сказал: чернокожего Америка готова избрать (там был чернокожий Президент), женщину президентом Америка, наверное, не готова еще избирать", - сказал диктатор.

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Он также считает, что должность президента страны - это очень тяжелый вид деятельности, который предусматривает не только представительские или протокольные функции - например, в Беларуси президент является действующим главнокомандующим:

"У президента США не те полномочия, что у российского или белорусского президента. Здесь надо вникать во все: и накормить, и напоить... Это самая тяжелая работа. Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность".

Лукашенко предположил, что, возможно, когда-то Беларусь тоже подойдет "к такому стилю".

"Но пока что он другой. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть. Поэтому женщину нельзя обременять такими полномочиями, такими обязанностями. Пока... пусть будут мужики, зачем женщин обременять? .... Они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает", - резюмировал диктатор.

Последние заявление Лукашенко

Недавно Александр Лукашенко на чемпионате по колке дров пообещал номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Он сравнил Трампа с "бульдозером", который пришел к победе, несмотря на то, что его "стреляли, давили и хотели посадить".

Ранее Лукашенко приснилась готовность Запада к перемирию. Он, в частности, считает, что в войне России против Украины возможна "ничья".

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что этот термин "не подходит для описания возможной развязки российско-украинского кризиса", ведь "не предусматривает справедливого учета интересов сторон".

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