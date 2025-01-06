В прошлом месяце во время пресс-конференции Путин практически исключил возможность заключения мирного соглашения с правительством президента Украины.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не раз говорил, что собирается завершить войну, развязанную Россией против Украины. Звучали разные версии того, как это будет происходить, в частности о том, что Украине придется отложить планы вступить в НАТО на 20 лет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров такой сценарий отверг, заявив, что Россию такие предложения не устраивают. Телеканал Fox News проанализировал, с какой позицией российского диктатора Владимира Путина может столкнуться команда Трампа при поиске решения для завершения войны.

Заявление Лаврова может служить предвестником агрессивной позиции Кремля в переговорах с Трампом по Украине. И даже для такого переговорщика как Трамп, скорее всего, договориться с Путиным будет невозможно, говорится в материале.

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Авторы напоминают, что в прошлом месяце во время пресс-конференции Путин практически исключил возможность заключения мирного соглашения с правительством президента Украины Владимира Зеленского, в очередной раз продвигая тезис о "нелегитимности" украинской власти.

Диктатор утверждал, что Зеленский и его правительство являются "нелегитимными", поскольку в 2023 году не состоялись выборы:

"Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы и получит легитимность, мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе и с Зеленским".

При этом Путин заявляет, что Верховная Рада Украины является легитимной, но она и ее председатель "полностью подконтрольны режиму".

Также российский диктатор исключил возможность прекращения огня. Мол, недельная пауза даст Украине возможность закрепиться на своих позициях, а длительное перемирие даст возможность "получить подготовку и переподготовку".

"Путин уверен, что может продолжать действовать до тех пор, пока Украина не капитулирует или пока не будет заключено соглашение на российских условиях, которые неприемлемы для Вашингтона и, скорее всего, даже для команды Трампа. Путин хочет сохранить 20% территории Украины плюс Крым, [получить] юридические гарантии того, что Украина станет нейтральным государством без пути к членству в НАТО, снятие с России американских и западных санкций и признание Западом аннексированных территорий российскими", – акцентируют авторы.

Кремлевский правитель уверен, что сможет заключить жесткую сделку даже с Трампом. РФ имеет преимущество над Украиной с точки зрения вооружения, войск, ВПК и тому подобное. Учитывая количество населения России, которое втрое больше численности населения Украины, преимущество в живой силе тоже на стороне агрессора. К тому же, РФ привлекает "помощь" от союзников – в частности, тысячи солдат из КНДР.

Еще одним аргументом в пользу того, что договориться не удастся, телеканал называет то, что Путин даже насмехался над командой Трампа, хотя и косвенно. Российский диктатор вызвал Вашингтон на "высокотехнологичную дуэль 21-го века", чтобы испытать американские системы противовоздушной и противоракетной обороны против российской гиперзвуковой ракеты "Орешник", нацеленной на Киев:

"Мы готовы к такому эксперименту. Но готова ли другая сторона? Давайте проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что это было бы полезно и для нас, и для американской стороны".

Кроме того, Путин дал понять, что для начала переговоров Трамп должен сначала обратиться к нему. Диктатор заявил, что "готов" поговорить с избранным президентом США "в любое время", если он будет готов.

Правитель РФ также отрицал, что может оказаться в более слабой позиции.

"Я считаю, что Россия стала намного сильнее за последние два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной нацией. Мы не зависим от многих", – говорил он.

Завершение войны РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что избранный президент США Дональд Трамп способен остановить российского диктатора Владимира Путина. Однако, по его словам, опасность заключается в том, что после окончания срока полномочий Трампа Путин сможет напасть снова.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия готовится к продолжению войны до 2027 года. Об этом свидетельствуют не только заявления Путина, но и работа ВПК, накопление и попытки распределить ресурсы.

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