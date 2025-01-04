На это указывают не только заявления российского диктатора Владимира Путина.

Российское руководство не хочет серьезных переговоров. Вместо этого Москва пытается накопить ресурсы и распределить их так, чтобы российские войска могли вести войну против Украины до 2027 года.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, на это указывают не только заявления российского диктатора Владимира Путина.

"Я анализирую не только заявления Путина, но и работу военно-промышленного комплекса, экономический потенциал и акценты, которые делаются на оборону и продолжение интенсивной войны в течение 2025 года, а также попытки накопить ресурсы и распределить его таким образом, чтобы они могли воевать до 2027 года", – пояснил Коваленко.

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Руководитель ЦПД отметил, что в России пытаются использовать нарратив о "нелегитимности" украинского президента, чтобы вести переговоры о войне в Украине без Украины. В Москве надеялись, что так получится с новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

"Россияне делают все возможное, чтобы сорвать процесс и обвинить в этом Украину, готовя ресурсы для продолжения войны. Надеюсь, что эти ходы предусмотрены не только нами, но и новой администрацией Дональда Трампа и Европейским Союзом", – продолжил Коваленко.

По его мнению, принудить Путина к переговорам можно только через силу и те страны, которые поддерживают действия РФ – в частности, Китай. Поэтому если удастся привлечь Пекин к переговорам, и не на стороне Москвы, риторика России изменится. Кремль не может поддерживать интенсивность войны против Украины без помощи в обходе санкций и поддержки военно-промышленного комплекса.

Коваленко акцентировал, что сейчас в РФ "зеркалят" позицию Украины относительно гарантий безопасности. Там продвигают идею о том, что Украина не может быть в НАТО и ставят под сомнение европейскую интеграцию нашей страны.

"Они пытаются навязать эти идеи будущей команде Дональда Трампа. Мы помним тезисы Малофеева, церковного олигарха и пропагандиста, который заявлял, что если условия России не будут учтены, переговоры не состоятся. Важно увидеть жесткую позицию Соединенных Штатов в дипломатической дуэли с Россией. Наша задача – не допустить манипуляций с тезисом гарантий безопасности для России, чтобы эти гарантии не включали ослабление нашей евроинтеграции или гарантий безопасности. Это ключевой момент, который россияне будут пытаться использовать", – констатировал Андрей Коваленко.

Война в Украине: это стоит знать

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в администрации Джо Байдена довольно серьезно воспринимали ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. От применения ее против Украины, Москву, вероятно, удержал Китай.

Между тем результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют о заметном росте доли украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения войны. При этом по состоянию на декабрь 51% украинцев выступали против территориальных уступок (в начале октября было 58%).

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