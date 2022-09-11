По словам президента, экономическое и политическое объединение в Европе достигнуто, но сейчас достигается реальное ценностное объединение всего континента.

Сейчас происходит изменение геополитической конфигурации в мире, но завершение объединения Европы невозможно без Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной встрече YES (Ялтинская европейская стратегия), сообщает Офис главы государства.

"Сейчас происходит изменение геополитической конфигурации в целом в мире, в Европе. И экономическое объединение в Европе достигнуто. Политическое объединение в Европе, я считаю, достигнуто. Это все очевидно на уровне институтов, отношений, повседневной жизни. Но сейчас достигается реальное ценностное объединение всего континента – и, кстати, благодаря Украине. Исчезают последние барьеры, которые были между европейскими странами. И это благодаря тому, что Европа реально защищает свободу. Европа приобретает настоящую независимость", - сказал президент Украины.

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Он подчеркнул, что завершение объединения Европы невозможно без Украины.

"Поэтому именно за эту зиму мы должны сделать абсолютно все, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе. Это будет исторический момент, историческое время, когда для Европы будет честью принять наше государство. Государство, которое побеждает", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что эта зима будет тяжелой для всех – от Латвии и Польши до Британии и Соединенных Штатов.

"Война - это война. Она в мире. Зима будет тяжелой. Но мы можем сделать так, что эта зима станет самой тяжелой именно для России, для того, кто ответственен за все созданные проблемы – военные, социальные, ценовые, энергетические и многие другие", - сказал он.

По словам Зеленского, хотя разным обществам будет трудно зимой, каждое общество должно знать, что после этих 90 дней начинается настоящая защищенность на десятилетия от всех тех угроз, которые так болезненно переживаются сейчас.

"Когда мы пройдем все это, наш сосед уже не сможет никогда ничего с нами всеми сделать. Россия уже встала на путь своего исторического поражения – и четкость этого ее пути, контуры ее поражения станут очевидными после этих 90 дней. Если все мы будем честными и выдержим. Все, кто ценит мир больше, чем войну. Украинцы, европейцы, весь мир. Мы можем сделать так, что после этих 90 дней путь к нашей победе станет четче", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в течение осени необходимо максимально усилить санкции против России, должностных лиц, банков, компаний.

"Все это вы знаете. Надо согласовать все механизмы для реального ограничения российских экспортных доходов. Надо обеспечить все юридические и политические основы для внедрения международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за рубежом для возмещения убытков, нанесенных этой войной гражданам Украины. Нужны максимальные визовые ограничения для граждан Российской Федерации, чтобы побудить их к заметному антивоенному движению. Не просто популизма, а заметного движения, заметной смелости. А также блокирование российской пропаганды и депортация всех пропагандистов из всех демократических стран, чтобы у России не было даже шансов сеять политический и социальный хаос", - отметил Зеленский.

Напомним, также Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с Российской Федерацией по завершению войны невозможны.

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