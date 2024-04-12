8-миллионный город Богота рискует остаться совсем без воды уже через два месяца.

Мэр города Богота, столицы Колумбии, попросил горожан максимально экономить воду из-за рекордной засухи. В частности он предложил парам принимать душ вместе. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в 8-миллионном городе введены графики подачи воды, чтобы сэкономить запасы воды в водохранилищах, которые из-за масштабной засухи снизились до критического уровня.

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан попросил горожан, которые находятся в отношениях, принимать душ вместе со своей парой, чтобы сэкономить воду. Также он попросил по возможности полностью отказаться от гигиенических процедур.

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"Если вы не собираетесь выходить из дома в воскресенье или в любой другой день недели, воспользуйтесь этим и не принимайте ванну", - умоляет глава города.

Расположенная в Андах на высоте 2600 метров над уровнем моря, Богота долгое время избегала проблем с водой, с которыми сталкиваются другие приэкваториальные города. Обычно здесь выпадает вдвое больше осадков, чем в вечно дождливом Лондоне.

Однако аномально длительные жаркие и сухие периоды вызвали рекордное падение уровня воды в водохранилище Чингаза, которое обеспечивает водой столицу Колумбии - до 16% от максимума, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений.

По оценкам коммунального водоканала Боготы, при текущих темпах потребления воды в водоеме осталось примерно на 54 дня.

Другие погодные неурядицы на планете

Как писал УНИАН, в российском Оренбурге городские власти объявили "массовую мобилизацию" из-за ухудшения ситуации с паводком. Пока что эвакуации подлежат только несколько районов города, но вода прибывает и дальше.

Также мы рассказывали, что по Европе распространяется новая волна пыли из Сахары. Это уже третий эпизод за последние две недели. Специалисты говорят об изменении характера атмосферной циркуляции.

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