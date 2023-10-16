Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что готов "воевать за Израиль", но он "стар" для этого.
Во время одной из пропагандистских программ он заявил, что имеет еврейские корни и даже хотел в 2004 году во время напряженности между Израилем и Палестиной пойти воевать "за свой народ".
Впрочем, тогдашний посол Израиля в РФ сказал ему, что Соловьев не нужен израильской армии, потому что он "старый".
"Я вам больше скажу: вот, мне 60 лет, если бы Россия не участвовала в сво (так в РФ называют войну - УНИАН), то я отправился бы в Израиль. Евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после ужасной трагедии, которая произошла", - заявил Соловьев.
Впрочем, он отметил, что "в этом возрасте он израильской армии точно не нужен".
Нападение ХАМАС на Израиль - позиция России
Как писал УНИАН, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил о недопустимости проведения наземной операции в Газе. Человек, отдавший приказ об уничтожении Мариуполя, Бахмута и в целом всей Украины, публично переживает из-за возможных жертв после вхождения армии Израиля в Газу.
На следующий день боевики группировки ХАМАС, которые жестоко казнили гражданских жителей Израиля, поблагодарили Путина за его позицию в отношении "продолжающейся сионистской агрессии".