Впрочем, он жалуется, что в таком возрасте он ЦАХАЛу не нужен.

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что готов "воевать за Израиль", но он "стар" для этого.

Во время одной из пропагандистских программ он заявил, что имеет еврейские корни и даже хотел в 2004 году во время напряженности между Израилем и Палестиной пойти воевать "за свой народ".

Впрочем, тогдашний посол Израиля в РФ сказал ему, что Соловьев не нужен израильской армии, потому что он "старый".

"Я вам больше скажу: вот, мне 60 лет, если бы Россия не участвовала в сво (так в РФ называют войну - УНИАН), то я отправился бы в Израиль. Евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после ужасной трагедии, которая произошла", - заявил Соловьев.

Впрочем, он отметил, что "в этом возрасте он израильской армии точно не нужен".

Нападение ХАМАС на Израиль - позиция России

Как писал УНИАН, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил о недопустимости проведения наземной операции в Газе. Человек, отдавший приказ об уничтожении Мариуполя, Бахмута и в целом всей Украины, публично переживает из-за возможных жертв после вхождения армии Израиля в Газу.

На следующий день боевики группировки ХАМАС, которые жестоко казнили гражданских жителей Израиля, поблагодарили Путина за его позицию в отношении "продолжающейся сионистской агрессии".

Вас также могут заинтересовать новости: