Украине 14 лет обещали вступление в НАТО, которого украинцы так и не дождались.

Западные лидеры годами обманывали украинцев, обещая вступление в НАТО. Вина за нынешнюю войну в Украине частично лежит на странах Запада. Об этом в авторской статье для журнала The American Conservative написал бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу.

Он отмечает, что именно Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, поэтому он несет ответственность за войну. Однако, по мнению автора, европейские чиновники разделяют с Путиным эту ответственность.

"Украинцы должны помнить, что союзники постоянно их обманывают. В 2008 году НАТО взяло на себя обязательство, которое ни одно европейское правительство и ни одна последующая администрация США не были готовы выполнять. В течение 14 лет все члены альянса вместе с брюссельской бюрократией лгали Киеву, лживо настаивая на том, что они с нетерпением ждут присоединения Украины к альянсу", - пишет Даг Бендоу.

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При этом автор приводит довольно противоречивую мысль о том, что Путин решил завоевать Украину якобы именно из-за этой гипотетической перспективы расширения НАТО.

Война в Украине: взгляд с Запада

Как писал УНИАН, издание Bloomberg раскритиковало позицию США относительно украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России. Издание пишет, что Байден превратился в ситуативного союзника Путина.

Также мы рассказывали, что бывший командующий Объединенных сил Великобритании генерал Ричард Берронс видит "серьезный риск" украинского поражения в войне уже в этом году.

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