Премьер-министр страны считает, что такое решение будет иметь последствия для Европы.

Если Европа конфискует почти 200 млрд евро замороженных российских активов, то это будет "акт войны". Об этом сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в комментарии журналистам, передает Politico.

По его словам, такое решение создаст "системные риски для всей финансовой мировой системы" и вызовет возмездие со стороны России.

Такие слова Вевера прозвучали в то время, когда европейские страны, среди которых Франция, Великобритания и Испания, хотят арестовать российские активы, которые были заморожены после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Видео дня

"Идея заключается в том, чтобы использовать эти деньги для укрепления обороны Украины и усиления ее рычагов влияния на мирные переговоры с Россией. Бельгия, однако, имеет значительное влияние в этой игре, поскольку Euroclear, финансовое учреждение, которое держит большую часть обездвиженных активов в Европе, базируется в Брюсселе. Страна опасается, что передача денег Украине приведет к увеличению количества судебных исков со стороны владельцев этих активов", - добавляют в Politico.

Известно, что сейчас Euroclear имеет судебное дело с несколькими сторонами, которые используют российские суды, чтобы обжаловать содержание своих активов и требовать компенсации.

"Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где, если вы забираете у кого-то 200 миллиардов евро, то это будет иметь последствия", - подчеркнул де Вевер.

Также в прошлом году страны G7 договорились использовать доходы, полученные от активов, чтобы предоставить Украине кредит в размере 50 млрд евро.

В то же время некоторые страны хотят пойти дальше. В частности французские законодатели поддержали резолюцию, которая призывает ЕС арестовать активы и использовать их для помощи Украине. Кроме того, премьер-министр Испании поддержал такое решение, отметили несколько дипломатов ЕС.

В свою очередь де Вевер предостерег лидеров ЕС воздержаться от публичного "представления замороженных и обездвиженных активов как маленькой копилки Путина, которую можно просто разбить молотком, а потом забрать деньги и потратить их на что угодно ... потому что это не так просто".

Замороженные активы РФ - последние новости

В то же время издание DW писало, что ЕС ищет способы изъять замороженные активы РФ, но сталкивается с суровым сопротивлением. По информации издания, одной из стран, которые открыто выступают против конфискации, является Бельгия.

В то же время бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что моральным долгом Европы является арест активов РФ, чтобы помочь Украине. Он отметил, несмотря на то, что изъятие активов другого государства - дело непростое, британское правительство не видит юридических препятствий для этого шага в отношении России.

Вас также могут заинтересовать новости: