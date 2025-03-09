Риши Сунак отметил, что Киеву нужно больше ресурсов, и необходимо оказать дополнительное давление на Кремль.

Европа переживает самый судьбоносный и непредсказуемый период в мировой политике за последние десятилетия. В связи с этим есть выбор: зависеть от событий, откликаясь на чужие решения, или взять под контроль коллективное будущее и использовать все возможности для укрепления глобальной безопасности, в том числе, арест активов РФ.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей колонке для The Times пишет, что хоть изъятие активов другого государства - дело непростое, но британское правительство не видит юридических препятствий для этого шага в отношении РФ.

"Российские государственные активы в нашей финансовой системе не имеют права на защиту, учитывая действия Владимира Путина. Своим вторжением на Украину Россия настолько нарушила принцип суверенного равенства, согласно которому все государства обязаны уважать территориальную целостность и политическую независимость других государств, что она не может ссылаться на это как на основание для защиты своих активов", - объяснил свою позицию политик.

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Кроме того, он указал, что Россия должна будет выплатить Украине репарации за нанесенный ущерб. Размер выплат неизбежно превысит стоимость российских государственных активов в Европе. Таким образом, арест активов является разумной контрмерой и может рассматриваться как аванс в счет российских репараций.

"Текущая геополитическая ситуация придает настоятельную необходимость ареста российских государственных активов. Во-первых, Украине необходима финансовая поддержка, поскольку она продолжает защищаться от этого жестокого нападения. Во-вторых, существует опасность, что если эти активы не будут изъяты сейчас, Украина никогда не получит необходимой ей поддержки и заслуженной компенсации", - указал Сунак.

По его мнению, существует два сценария, при которых Россия может остаться безнаказанной и не выплатить репарации. Первый - война может превратиться в замороженный конфликт, не имеющий решения. В этих обстоятельствах трудно поверить, что политическая воля к сохранению замораживания российских активов сохранится на неопределенный срок. В результате активы вернут Москве, а Киеву останется только жить с нанесенным ущербом.

Второй вариант - когда Украина вынуждена сесть за стол переговоров путем жестокого отказа в поддержке. В этом случае у России будет козырь в переговорах, и Москва, несомненно, потребует возвращения этих активов в рамках любого соглашения.

"Есть опасность, что мы смиримся с тем, что сейчас живем в бинарном мире, где сильные делают то, что хотят, а слабые - то, что должны. Но я бы сказал нашим европейским союзникам, что мы должны осознать, что у нас есть сила, и мы должны использовать ее, чтобы обеспечить Украине справедливость в ответ на агрессивную войну России. Одним из ближайших шагов к этому является арест этих российских государственных активов", - подытожил британский премьер.

Замороженные активы России - последние новости

После полномасштабного вторжения страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов российских резервов, размещенных за рубежом.

Шмыгаль сообщал, что этих средств не хватит для покрытия всех нанесенных Россией убытков. Из-за этого Украина предлагает ввести специальные налоги и пошлины для российского экспорта, часть из которых пойдет на ее восстановление.

При этом издание The Wall Street Journal писало, что на фоне угрозы прекращения американской поддержки Украины, усиливается давление на европейские государства, чтобы они официально конфисковали эти средства и направили их на помощь Киеву.

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