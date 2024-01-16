Витторио Згарби утверждает, что ему нечего бояться.

Против заместителя министра культуры Италии Витторио Згарби ведется расследование относительно исчезновения картины XVII века художника Рутилио Манетти "Взятие святого Петра", которая была найдена у чиновника. Об этом сообщает Independent со ссылкой на информацию правоохранителей.

Отмечается, что Згарби мог завладеть картиной мошенническим путем и сейчас находится под следствием.

Картина XVII века исчезла в 2013 году из замка близ города Турин на севере Италии. Произведение в стиле Караваджо, оцениваемое примерно в 200 000 евро, показывает судью, осуждающего человека, похожего на христианского святого.

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Представители полиции сказали, что художник был малоизвестен, но стиль напоминал Франческо Солимену и Бернардо Каваллино, двух других итальянских художников XVII века.

По данным правоохранителей, Згарби, который также является историком искусства, критиком и известным телеведущим, мог подделать артефакт и немного изменить картину, добавив факел в верхний левый угол, чтобы скрыть ее криминальное происхождение.

Сам Стаби отверг обвинения в любых незаконных действиях и сказал, что нашел картину на вилле, которую его мать купила в 100 км к северу от Рима.

"Мне нечего бояться. Я буду защищать себя всеми средствами от тех, кто спекулирует на этом вопросе, и тех, кто становится в этом соучастником", – отметил замминистра культуры Италии.

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