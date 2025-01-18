Главу государства обвиняют в неудачной попытке ввести в стране военное положение.

Западный окружной суд Сеула выдал ордер на официальный арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля за попытку ввести в стране военное положение. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что главу государства обвиняют в злоупотреблении властью - в частности, объявлении военного положения и направлении войск к Национальному собранию.

"После выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду", - говорится в сообщении.

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Издание также информирует, что управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников планирует через 10 дней передать дело Юна прокуратуре. Ожидается, что прокуратура проведет дальнейшее расследование в отношении него и предъявит ему обвинения в течение 20 дней.

Ипмичмент президента Южной Кореи

Как сообщал УНИАН, 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента страны Юн Сок Ёля. Причиной импичмента стало скандальное введение военного положения в Южной Корее.

Впоследствии президент Южной Кореи прокомментировал свой импичмент. Юн Сок Ёль пообещал бороться за свое политическое будущее.

На днях президента Южной Кореи задержали со второй попытки. Юн Сок Ёль был задержан во время масштабной операции правоохранительных органов в президентском комплексе.

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